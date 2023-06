El Orgullo crítico llama a una insurrección: “Hace más falta que nunca, nos comen los fachas”

El Orgullo Crítico vuelve a marchar esta tarde por Madrid en clara contraposición al desfile por el Día del Orgullo (MADO) que se celebrará el próximo 1 de julio y que sus promotores ven institucionalizado y alejado de la protesta. La cita alternativa, como cada año, pretende recuperar el origen reivindicativo de los 28 de junio, al calor de las protestas callejeras de Stonewall en Nueva York en 1969 por la brutalidad policial contra el colectivo LGTBI. El anticapitalismo, el antirracismo y la crítica al patriarcado se dan la mano en una marcha que este año circula desde las 20 horas por el distrito de Tetuán.

El lema que han acordado los colectivos que se agrupan bajo el paraguas del Orgullo Crítico es ‘Contra las crisis, orgullo e insurrección“. La máxima expresa el rechazo a las ”macrofiestas despolitizadas“ y en su significado abunda el manifiesto unitario, combativo desde el arranque: ”[Al MADO] van a lucirse partidos que dicen defendernos siempre y cuando aceptemos el capitalismo, la estructura de familia tradicional, no critiquemos muy fuerte el racismo de las instituciones, aceptemos las reglas y juicios sobre nuestros cuerpos, no nos conformemos con las migajas que nos dan con legislaciones que se olvidan de todes les no binaries, de les asexuales y de los cuerpos intersex y la protesta la hagamos sólo desde las urnas. Es decir, siempre y cuando nos asimilemos al sistema, porque el sistema no negocia y los privilegios no se cuestionan. Y eso no nos vale, porque el sistema, al final, actúa en nuestra contra y siempre deja a alguien detrás“.

La marcha pone el foco en colectivos habitualmente menos representados, como las personas con diversidad funcional, las personas racializadas —vuelve a insistirse desde los convocantes en la reclamación de una regularización masiva de migrantes sin papeles— o el activismo en salud mental, que rechaza los estigmas asociados a través de la etiqueta “Orgullo loco”. Las reivindicaciones son globales y van desde la denuncia de la precariedad y la falta de acceso a una vivienda digna hasta la denuncia de “la masacre” de Melilla del año pasado o la no derogación de la Ley Mordaza.

“Contra la LGTBfobia de Vox y PP. No pasarán”, reza una de las pancartas de la marcha, abundando en la idea, mientras entre los manifestantes se respira una atmósfera en la que se mezclan la celebración y la protesta airada. Por ejemplo, el colectivo Fanfarria Transfeminista porta dos figuras de papel maché que representan a Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, dos de las figuras históricas de las primeras protestas en defensa del movimiento LGTBI en su génesis neoyorquina. “Queremos reivindicar los cuerpos, la sanidad pública, la libertad”, explica Marilena Muratori, de 50 años, que defiende la música de fanfarria por su capacidad de “regular los ánimos” en las protestas cuando la tensión se acumula.

Las discrepancias que ha mostrado un sector del feminismo con los derechos de las personas trans y específicamente con la autodeterminación de género contemplada en la nueva Ley Trans tampoco se eluden en el manifiesto, que señala una alianza entre el “biologicismo” del que acusan a estas feministas y el fascismo. “Discursos que nos atacan de forma directa están legitimados dentro de las políticas institucionales y eso se transmite en las calles y se hace presente y visible en las agresiones y violencias que sufrimos”, lamentan.

La involución que representa la entrada de Vox en municipios y parlamentos autonómicos y los pactos con el PP tras los resultados del 28M tienen un protagonismo clave este Orgullo. En este sentido, la marcha abre el foco al mundo para señalar los retrocesos en países de la Unión Europea como Hungría y Polonia o estados de Estados Unidos como Florida, donde se han aprobado seis proyectos legislativos “contra las personas queer”. “España no es, por mucho que quieran pensar algunes, una excepción en este sentido”, advierten.

“Este año hace más falta que nunca. Nos comen los fachas” dice Óscar Romero, de 40 años, minutos antes de que arranque la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid, que ha reunido a miles de personas en el arranque en la glorieta de cuatro caminos. La sensación de que el enemigo está a las puertas y movilizarse es imperioso la comparte Juan, de 50 años. “Es el fascismo de verdad. Lo hablo con compañeros de trabajo; la gente está orgullosa de ser de Vox”.

La amenaza de que la extrema derecha tome o esté ya tomando el poder político preocupa entre los asistentes y se expresa en el manifiesto de la jornada, que se refiere a la involución de derechos en Polonia o Hungría. “Lo difícil [para los extremistas] es ganar las elecciones la primera vez. Después [entran] en la Justicia, la Academia y los medios de comunicación”, dice Juan, que cree que después de muchos años “con que viene el lobo” la bestia “se está materializando”.

Así, la festividad se conjuga con los gritos reivindicativos que se escuchan desde los primeros minutos: “Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodillan ante el sistema patriarcal”. O bien, “Maricas, precarias y revolucionarias”.