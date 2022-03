El Papa pone en marcha la maquinaria diplomática vaticana para abrir otra vía de diálogo con Rusia

Kard. Krajewski jest już we Lwowie. Dziś wspólne spotkanie z abp Mokrzyckim, rzymskokatolickim bp Lwowa i abp Szewczukiem, abp większym kijowskim.



Card. Krajewski is in Lviv and is scheduled today to meet with archbishop Mokrzycki and Archbishop Shevchuk who is coming from Kiev. pic.twitter.com/pcGClJBoUV