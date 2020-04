La cifra de personas fallecidas con coronavirus en las últimas 24 horas cae a 410, el registro más bajo del último mes

En las últimas 24 horas han muerto 410 personas por coronavirus en España. Es el registro más bajo desde hace apróximadamente un mes: hay que retroceder al 22 de marzo para encontrar un número más bajo, que ese día fue de 394 fallecidos. No obstante, el Ministerio de Sanidad pide siempre prudencia con los datos ofrecidos en fin de semana, puesto que el registro puede sufrir algunos retrasos. En total, en nuestro país han muerto 20.453 personas a causa del coronavirus.

El descenso también se constata en los nuevos contagios. En el último día hay 4.218 nuevos casos detectados, por debajo de los registros de los últimos días, aunque el pasado lunes y martes los nuevos contagios bajaron de los 4.000 casos. El número de personas que se han contagiado del virus desde el inicio de la pandemia asciende a 195.944. Las curadas son ya 77.357.

El director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha subrayado este domingo, después de la reunión del Comité Téncico, que los datos muestran la tendencia descendiente "que observamos desde hace tiempo y que indican que la transmisibilidad de la enfermedad se ha reducido considerablemente y estamos en la buena línea".

Desde hace dos días, el Ministerio de Sanidad ha incorporado a la estadística el número de personas asintomáticas a las que se les ha hecho un test de anticuerpos que ha dado positivo: son 2.526. Si sumamos esa cifra a la de contagiados con síntomas, el total es de 198.470. Sin embargo, Sanidad no toma aún esa cifra como referencia puesto que no todas las comunidades autónomas han remitido hasta el momento esa información (la de asintomáticos con test que han dado positivo) y ese dato está, por tanto, incompleto.

El Gobierno publicó el viernes en el Boletín Oficial del Estado la información concreta que debían remitir las comunidades autónomas para la estadística oficial con una nueva indicación de desglosar los positivos asintomáticos. Las cifras separadas de asintomáticos solo han sido aportadas por siete comunidades autónomas.

Sanidad sigue tratando de homogeneizar los datos aportados por las comunidades, lo que está produciendo ajustes en las cifras y problemas estos días a la hora de interpretar las tablas estadísticas. Por ejemplo, Galicia y Madrid ofrecen datos de personas ingresadas en hospitales y en UCI a día de hoy pero no la cifra acumulada, por lo que no tenemos una cifra oficial de cuántas personas han precisado atención hospitalaria y de cuántas han pasado por estas unidades en toda España desde que comenzó la pandemia.

Otro ejemplo: Galicia ha remitido datos de altas hospitalarias, pero no de altas epidemiológicas, por lo que Sanidad no ha podido calcular el número de personas curadas en esta comunidad. El total de 77.357 curados no incluye, por tanto, Galicia.