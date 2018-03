El presidente de los rectores opina que la Universidad Rey Juan Carlos "debería haber esperado" para avalar a Cifuentes

El presidente de la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE), Roberto Fernández Díaz, considera que la Universidad Rey Juan Carlos "debería haber esperado un poquito más" a la hora de salir públicamente a avalar el máster obtenido por la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, con notas retocadas.

El rector de la Universidad de Lleida ha explicado en RNE que su compañero en la Rey Juan Carlos, Javier Ramos "está haciendo todo lo que debe hacer". También ha dicho que ha hablado con Ramos quien le ha expresado "que va a llegar a las últimas consecuencias. Que el buen nombre de la universidad está por encima de cualquier cosa. Y que si se detecta alguna irregularidad se hará pública y que habrá consencuencias".

Fernández Díaz ha comentado que las equivocaciones a la hora de traspasar las calificaciones son "normales" en un contexto de 76 universidades "miles de notas y miles de profesores" pero que, en todo caso, lo crucial es que se "subsane mediante el mecanismo institucional pertinente".

El presidente de la CRUE, en la entrevista con RNE, no ha querido abundar más en el caso Cifuentes aunque, a su juicio, por "un caso sub iudice a nivel universitario, la opinión pública no puede dudar de la universidad" que, además, considera que "saldrá reforzada" tras la investigación interna de las supuestas irregularidades.