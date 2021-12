La Comisión de Salud Pública acuerda que ningún contacto de positivo haga cuarentena si está vacunado

La Comisión de Salud Pública ha acordado este martes un cambio en el protocolo para que las personas que han recibido una pauta de vacunación completa y sean contactos estrechos de un positivo no estén obligados a realizar cuarentena, tampoco si están infectados con la variante ómicron, que ya se detecta en la mitad de las muestras analizadas. La petición la ha llevado la Comunidad de Madrid a la reunión de los técnicos de Sanidad y las comunidades autónomas y se ha acordado "por mayoría", según ha informado el ministerio.

El acuerdo llega menos de un mes después de que Sanidad actualizara la estrategia e incluyera precisamente a estos contactos como excepción a la regla general, que es desde hace unos meses no hacer cuarentena si la persona está vacunada. Sin embargo, en la práctica las personas contagiadas no saben en el momento de conocer que son positivas si han sido o no infectadas con esta variante, por lo que la directriz habitual de los centros de salud a los nuevos contagios, en plena expansión, ya estaba siendo no realizar cuarentenas.

La Comisión de Salud Pública ha revisado las recomendaciones para contactos estrechos este martes "en el contexto actual de alta incidencia y de amplia circulación de la variante ómicron", según Sanidad, que explica que aunque no tendrán que aislarse durante diez días, sí se les indicará que durante este periodo "limiten sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales" y "sigan escrupulosamente las medidas de prevención" como el uso de mascarillas, además de vigilarse por si aparecen síntomas.

Este alcance de la variante ómicron, que está sustituyendo de manera muy rápida a la variante delta, hasta ahora predominante, es, sin embargo, lo que ha llevado a Catalunya a avanzar en la dirección contraria. El pasado 17 de diciembre el Govern decidió reintroducir las cuarentenas obligatorias de diez días para todos los contagiados, no solo los sospechosos de estarlo con la variante ómicron como medida para intentar atajar el avance descontrolado de la sexta ola.

La reunión de la Comisión de Salud Pública, que se ha alargado hasta pasadas las 20.00 horas, ha debatido esta modificación a propuesta de Isabel Díaz-Ayuso, que ha asegurado esta mañana que su equipo pediría al Ministerio de Sanidad un cambio de criterio. "Se están mandando cuarentenas de manera masiva" que están "tirando abajo cenas de Navidad, cerrando aulas y mandando a teletrabajo a todo el mundo", ha justificado obviando que las cancelaciones de encuentros navideños se producen ante el repunte inesperado de la pandemia o que los confinamientos en los colegios tienen que ver con que los menores de 12 años están todavía iniciando la vacunación.

Lo cierto es que desde hace unos meses las personas vacunadas que son contacto de un positivo están exentas de aislarse, aunque se recomienda realizarles una prueba diagnóstica en los diez primeros días. Fue el pasado 1 de diciembre cuando el Ministerio de Sanidad actualizó la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 tras la detección de la nueva variante en España e incluyó como excepción a los contactos de infectados con ómicron incluso si estuvieran vacunados, una hoja de ruta que que a efectos prácticos no tenía alcance ante la amplia expansión de la variante.