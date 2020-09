Sanidad registra 9.437 nuevos casos de coronavirus y 156 fallecidos sin datos de Catalunya

El Ministerio de Sanidad ha registrado 9.437 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.022 se han detectado en el último día. A nivel nacional, la comunidad con más casos sigue siendo Madrid, con 3.595 y de ellos 1.207 entre ayer y hoy. Este martes, Catalunya no ha cargado datos por dificultades técnicas. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 603.167 personas confirmadas por test.







Tras Madrid, Andalucía es la comunidad con más nuevos casos: suma 1.041 en total, de los que 228 se han dado en las últimas 24 horas, seguida de Castilla-La Mancha, con 983 y 55 respectivamente; la Comunitat Valenciana, con 904 y 68; Castilla y león con 648 y 85; Murcia, con 377 y 27; Euskadi, con 337 y 270 y Aragón, con 225 y 220.

Respecto a los fallecidos, las autoridades han añadido 156 al balance desde marzo, lo que eleva la cifra a 30.004. De ellos, 303 han muerto con fecha de los últimos siete días.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI acumulados durante la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



Continúan subiendo los ingresos en los hospitales. En la última semana, ha habido 2.138 a nivel nacional, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, que no ha tenido ningún paciente en estos centros. Madrid es la comunidad con más casos (388), seguida de Andalucía (383), Castilla y León (207), Murcia (181), Galicia (173), la Comunitat Valenciana (172), Canarias (137) y Navarra (105). El resto de regiones han tenido menos de un centenar.

Además, 151 personas han requerido tratamiento en unidades de cuidados intensivos en toda España, excepto en Catalunya, Euskadi y la ciudad autónoma de Ceuta. La región con más pacientes en UCI es Canarias (30), seguida de Murcia (23) y Andalucía (20). El resto han reportado menos de una veintena de casos.

España, Francia, Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina han notificado en las últimas dos semanas una incidencia acumulada que supera los 1.500 contagios por millón de habitantes. Estos datos evidencian el cruce de tendencias entre Europa, que sigue acumulando infecciones, y otros continentes como el asiático que, paulatinamente, ha ido reduciendo su volumen de contagios.

En el caso de España, concretamente, se han acumulado 2.799 casos por cada millón de habitantes en los últimos 14 días. En el caso de Argentina, se han registrado 3.268 casos por cada millón de habitantes también en las últimas dos semanas y 2.099, por ejemplo, en Colombia. En las últimas dos semanas, Francia acumula 1.569 casos por cada millón de habitantes. EEUU, por su parte, suma 1.564 por cada millón de habitantes también en el mismo periodo de tiempo.

En Aragón, el Gobierno ha prorrogado una semana más el confinamiento perimetral de Ejea de los Caballeros. Así se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), donde se detalla que se observa que la incidencia semanal de la COVID-19 ha aumentado de nuevo en este municipio. En concreto, el Departamento de Sanidad recuerda que ha alcanzado una tasa de l.090 casos por 100.000 habitantes.

Por otro lado, en Castilla y León, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha anunciado que las medidas restrictivas de Valladolid y Salamanca, en vigor desde el 3 de septiembre, se prolongarán una semana más. No obstante, los datos sobre COVID-19 preocupan no sólo en Valladolid y Salamanca, también en León. Por ello, en la tarde de este martes, la consejera mantendrá una una reunión presencial con los alcaldes de las tres provincias. El objetivo, ha explicado, no es imponer nuevas medidas restrictivas sino conseguir su colaboración para que las existentes se cumplan y se controlen las aglomeraciones.