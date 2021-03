Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

11:35 h

El comisario extraordinario para gestionar la pandemia en Italia, el general Francesco Paolo Figliuolo, y el jefe de Protección Civil, Fabrizio Curcio, recibieron hoy la primera dosis de la vacuna Astrazeneca en la ciudad militar de Cecchignola, en Roma. Aunque en una nota se subrayó que las vacunación forma parte del calendario habitual previsto para las fuerzas del orden, se ha interpretado como un gesto para infundir confianza a la población para vacunarse con Astrazeneca después de la suspensión del fármaco. "Hay que vacunarse. Astrazeneca es seguro", dijo Curcio tras recibir su dosis.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció este viernes en una rueda de prensa que aún no ha reservado su vacuna pero que lo hará con Astrazeneca, como han hecho otros líderes políticos. Según los medios de comunicación, entre el 5 y el 10% de las personas que tenían reservada la vacuna Astrazeneca han decidido no presentarse después de la suspensión por haberse detectado algunos casos de trombosis que no han sido vinculados a la vacuna.

Los líderes italianos no fueron los únicos. El primer ministro británico, Boris Johnson recibió este viernes la primera dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Preguntado por posibles temores entre la población a sufrir efectos secundarios, el primer ministro ha respondido: "No me escuchen solo a mí, escuchen a todos los científicos y a lo que la Agencia Europea del Medicamento dijo ayer". "Recomiendo encarecidamente a todo el mundo que en cuanto reciban la notificación (del sistema sanitario) acudan a vacunarse", agregó.

El primer ministro francés, Jean Castex, también recibió este viernes la primera dosis de la vacuna contra de AstraZeneca. El mandatario galo ha sido vacunado en el hospital militar de Bégin, en Saint-Mandé, tan solo dos horas después de que las autoridades anunciaran la reanudación "sin demora" del uso de estas dosis. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó el jueves de que la vacuna se consideraba "segura y eficaz".

Asimismo, la canciller alemana Angela Merkel también afirmó ayer que no tendría problemas en recibir el suero. "Me vacunaría con AstraZeneca", dijo durante una rueda de prensa tras reunirse con los líderes de Estado.