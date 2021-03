Ángel Gabilondo lanza su campaña: "Soso, serio y formal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este sábado en un acto que sunpondrá el "pistoletazo de salida" de la campaña "Gobernar en serio" junto al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, para las elecciones madrileñas que tendrán lugar el 4 de mayo.

Tras casi seis años de portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Gabilondo, de 72 años, será por tercera vez candidato a la Presidencia de la Comunidad. "Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado puede que tengan razón", afirma el candidato en el vídeo de presentación de la campaña en alusión a los que criticaban su papel en la oposición al Gobierno. "No creo en la bronca, porque cuando hay gritos pido la palabra. Porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en un tuit. Tengo mucho más que decir", añade.

Los asesores de comunicación del PSOE buscan de esta forma apropiarse de aquellas cualidades que señalan a Gabilondo y convertirlas en una virtud. "Dicen que soy serio, porque pienso en quien solo han crecido con crisis y más crisis. Será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo, con sus abuelos trabajando y sus sus padres en el paro o sobreviviendo cuando en Madrid no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo", critica.

El político continúa su discurso haciendo alusión a otro aspecto. "Dicen que soy formal, porque no creo ni en el odio ni en la tensión. Porque, definitivamente, no soy un político de marketing. Soy lisa y llanamente un profesor. Creo en el Madrid libre, el de nuestros estudiantes, el Madrid de la Puerta del Sol que dice 'no' a la ultraderecha", apunta Gabilondo antes de terminar con una pregunta: "¿No va siendo hora de ponernos a gobernar en serio?".