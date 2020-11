Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

14:57 h

Los 778 municipios de Andalucía quedarán cerrados perimetralmente cerrados durante las dos próximas semanas, a partir de la medianoche del lunes al martes, y solo se podrá entrar o salir de ellos con una causa justificada, según ha anunciado en el mediodía de este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Entre otras medidas, también se va a adelantar el denominado 'toque de queda' a las 22.00 horas de la noche y se retrasará hasta las 7h, ampliando en una hora lo que se había establecido para buena parte de la población hace once días.

El cierre de toda actividad no esencial en Andalucía será a partir de las 18.00 horas para cualquier municipio andaluz, salvo para Granada, donde se ha determinado cerrar cualquier tipo de actividad no esencial. Como ya se había anunciado durante la semana, los colegios e institutos permanecerán abiertos, pero las universidades no podrán celebrar clases presenciales, salvo casos de prácticas o experimentación. Son medidas "muy complejas" pero "las tomamos para salvar vidas y porque no existe otra alternativa", ha dicho Moreno tras la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (comité de expertos).

