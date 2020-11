Aparecen 17 positivos en los antidisturbios de la Ertzaintza y el sindicato Erne pide pruebas de coronavirus a toda la plantilla

Los positivos en coronavirus en la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios de la Ertzaintza ascienden ya a 17, según los datos recopilados por el principal sindicato del cuerpo, Erne. Se contagiaron en un curso en el que participaban del orden de 55 policías. Añade, además, que "dos de los agentes se encuentran graves e ingresados" y que hay también brotes "en las comisarías de Hernani, Errenteria o Sestao, en la jefatura de Vitoria, que se encuentra confinada y en la unidad de motoristas de Tráfico". Se pueden consultar aquí más datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi.

"Cada día nos encontramos con nuevos casos de contagio dentro del colectivo. Lamentablemente, si no se toman medidas adecuadas para detectar los contagios a tiempo y realizar el correspondiente rastreo y aislamiento, esta alarmante tendencia irá en aumento", señala el secretario general de Erne, Roberto Seijo. La central demanda la "realización de pruebas" a toda la plantilla [7.502 efectivos a 19 de octubre] para "controlar la escalada de contagios" porque, de lo contrario, "en pocos días la situación será insostenible".

"¿Qué hace ante esta situación el Departamento de Seguridad? Nada. Ésa es la triste realidad. No se hacen cribados, no se realizan pruebas para evitar la propagación del virus, no se dota a los ertzainas del suficiente material de protección, los vehículos que se utilizan no se desinfectan y un interminable etcétera de carencias", señala Seijo. "Señor Erkoreka, por favor, dote de contenido efectivo a sus palabras. Afirmó que la Policía vasca le importaba. Tome medidas que lo demustren ya", emplaza el dirigente sindical al nuevo consejero de Seguridad y vicelehendakari, Josu Erkoreka, al que advierte de que el sindicato "estudia la posibilidad de iniciar acciones legales". En abril, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) falló a favor de Erne y ordenó la realización de test.