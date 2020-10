Euskadi anuncia un "plan especial de emergencias" y aplicar el voto electrónico para evitar futuros problemas con pandemias

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha presentado en el Parlamento Vasco -por donde están pasando todos los miembros del Gobierno para exponer sus planes de legislatura- una serie de reformas legislativas y planes para mejorar la respuesta de la Admnistración vasca ante una pandemia como la que se está viviendo en 2020 con la COVID-19. Dentro de sus competencias, que abarcan áreas como Policía, atención de emergencias, tráfico, régimen electoral y, por su condición de ‘número dos’ del gabinete, algunas tareas de coordinación, Erkoreka ha enumerado un nuevo “plan especial de emergencias” específico para “enfermedades graves y de alta capacidad de transmisión” o una reforma electoral ante “situaciones inéditas” que promueva el voto electrónico, así como que el Consejo de Gobierno se pueda reunir por vía telemática de manera oficial.

Gipuzkoa rebasa ya la tasa crítica de 500 casos por cada 100.000 habitantes y el Gobierno vasco "no descarta nada"

Saber más

Del plan especial sobre enfermedades infecciosas no ha ofrecido detalles Erkoreka. Ésta ha sido su reflexión: “Uno de los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado este año los agentes del Sistema Vasco de Seguridad ha sido la gestión de la seguridad pública durante la pandemia. Todos coincidimos en que ha sido un elemento completamente nuevo, que ha irrumpido con mucha virulencia y en un muy corto espacio de tiempo. Nos ha obligado a resituarnos completamente y a adaptarnos en un tiempo récord. Seguimos haciéndolo. La experiencia de la COVID-19 nos ha dejado una enseñanza, que hemos asimilado y traducido en un compromiso: estamos preparando un Plan Especial de emergencias específico para enfermedades graves y de alta capacidad de transmisión. Preparación y respuesta con nuevos protocolos de actuación para nuevos desafíos sanitarios. Queremos que abarquen todas las acciones que son necesarias para estar preparados si se vuelve a desatar una crisis similar”.

En cuanto a la reforma electoral, sí ha sido más claro, ya que ha considerado que hay que disponer de planes de contingencia ante escenarios “inéditos”. “Hemos tenido que dar respuesta a situaciones que la normativa electoral vigente no había previsto de manera expresa, con medidas como el aplazamiento de unas elecciones ya convocadas y la prolongación de la legislatura una vez disuelto el Parlamento. […] Mi compromiso es realizar un análisis en profundidad del marco normativo vigente en materia electoral con el objetivo de proponer e impulsar las modificaciones legislativas que fuesen necesarias tanto en el ámbito autonómico como estatal. Además, urge explorar los cambios normativos pertinentes que nos permitan la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito electoral: tanto para el voto por correo como para el voto electrónico”, ha indicado.

Respecto a la gran novedad, que sería la posibilidad de votar telemáticamente y no solamente por correo, Erkoreka ha dicho que “el voto a través de Internet es una opción que se está abriendo paso, de manera lenta, pero firme, en toda Europa”. Y ha añadido: “Hay experiencias de éxito, por ejemplo, en Estonia donde el voto por internet se introdujo en 2005 de forma voluntaria. Se ha ido generalizando hasta la actualidad de manera que, en 2019, el 44% del electorado votó de manera digital. Nuestra obligación es explorar esta fórmula y proyectar pruebas piloto para abrir esta opción electoral”. En su condición de vicelehendakari, también ha asegurado que hay que dotar de seguridad jurídica a las reuniones del Gobierno realizadas por vía telemática.

Cámaras para garantizar la "transparencia" en las actuaciones de la Ertzaintza

En materia de Seguridad, Erkoreka ha presentado un plan continuista respecto al trabajo de Estefanía Beltrán de Heredia en el período 2012-2020. El nuevo consejero sigue buscando dotar de mayor “cercanía” a la Ertzaintza, así como de “transparencia” en sus actuaciones. Entre las medidas anunciadas, el titular de Seguridad ha asegurado que se dotarán de cámaras en los uniformes a “más unidades” que a la Brigada Móvil (antidisturbios) para controlar los operativos o el refuerzo de la oficina Ekinbide, que recoge las quejas ciudadanas. Igualmente, se activará ya la comisión de control y transparencia prevista en la Ley de Policía ya vigente, un nuevo órgano “independiente” para “estudiar cualquier práctica en el seno de la Ertzaintza que apunte a una vulneración de derechos”. “Es un compromiso valiente que sitúa a la de Euskadi entre las Policías más avanzadas del mundo”, ha aseverado el consejero. Llevaba en 'stand by' desde 2015.

También ha insistido en reforzar la condición de la Ertzaintza como “Policía integral” de Euskadi. “Integral no significa única, sino la única que puede operar en el ámbito competencial que tiene atribuido”, ha puntualizado Erkoreka, consciente de que en ocasiones estos mensajes se han interpretado como una petición de repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Euskadi. El Estatuto prevé para Policía Nacional y Guardia Civil algunas competencias exclusivas como el control de fronteras, puertos y aeropuertos, la expedición del DNI y pasaportes, actuaciones con explosivos y armas y, principalmente, investigaciones supraautonómicas, como el crimen organizado o el terrorismo.

En este ámbito, Erkoreka ha reclamado retomar el trabajo de la Junta de Seguridad, que sienta al Ministerio del Interior con el Gobierno vaco y que no se reúne desde 2017. Allí se dio más acceso a la Ertzaintza a bases de datos nacionales e internacionales. Pero el consejero ha apostillado: “Potenciaremos el acceso de la Ertzaintza al sistema SIENA de intercambio de información de Europol, a través de la red cifrada REDPOL. Trabajaremos para que la Ertzaintza tenga acceso directo a las bases de datos de Europol e Interpol. Insistiremos en la necesidad de hacer posible su acceso a los datos del Registro de Nombres de Pasajeros a través de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros. Seguiremos trabajando para hacer efectiva la interconexión de la Ertzaintza en el marco del Tratado PRUM para el intercambio de datos relativos a huellas dactilares, perfiles de ADN y registros de matriculación de vehículos”.

Erkoreka no ha orillado un problema estructural de la Ertzaintza: faltan 500 agentes dentro de una plantilla prevista de 8.000 y, además, es una organización envejecida en la que se cuentan por centenares las jubilaciones. “En estos momentos, hay 7.502 agentes en activo [a 19 de octubre]. Por tanto, tenemos un déficit de 498 profesionales. Además, a lo largo de esta legislatura que ahora arranca, se jubilarán 1.584 agentes Por eso, el relevo generacional y el consiguiente rejuvenecimiento de la plantilla son una de nuestras principales prioridades de cara a garantizar este servicio público esencial. Estamos planificando los procesos selectivos de manera que, durante esta Legislatura puedan realizarse cuatro: una por año”, ha explicado Erkoreka, que ha indicado que la XXX promoción empezará a patrullar "en otoño de 2021". Ha dicho que estas OPE tendrán medidas de "acción positiva" para corregir la "infrarrepresentación" de mujeres en el cuerpo. En ocasiones, la atención de casos por parte de varones y "la ausencia de mujeres agentes puede provocar situaciones de revictimización".

112 a la inversa para enviar alertas a la ciudadanía

En materia de Emergencias, también ha aludido a un sistema de '112 a la inversa' consistente en que sean las autoridades las que envíen un mensaje al móvil de la ciudadanía en caso de alerta, al modo de los mensajes que llegan en Estados Unidos o los que envía el Ministerio de Exteriores cuando un español cruza una frontera. Lo ha explicado: "Es un sistema de avisos y alertas a la ciudadanía sobre situaciones de riesgo. Se está trabajando con las compañías telefónicas para que este sistema pueda alcanzar su máxima expresión con la implantación de un procedimiento de avisos SMS que posibilite alertar de forma directa a toda la ciudadanía de una zona geográfica concreta que se vea amenazada por un riesgo, por ejemplo, incendios, inundaciones, etc.".

“Euskadi es un país seguro”, ha querido tranquilizar el máximo responsable de Seguridad tras hacer un recorrido por sus compromisos. “Tenemos una de las tasas de delincuencia más bajas del panorama comparado. La tasa de criminalidad registrada por la Policía del País Vasco -incluidas la Ertzaintza y Udaltzaingoa- se sitúa en el 53,35 por cada 1.000 habitantes. Nuestro compromiso de legislatura es reducir sustancialmente esta tasa”, ha abundado Erkoreka.

Pero es evidente que no todo son buenos números. “Entre los años 2002 y 2018, 46 mujeres han sido asesinadas en Euskadi”, ha reconocido Erkoreka, que asume que la lucha contra la violencia hacia las mujeres tiene que ser un objetivo prioritario. El 15% del trabajo de las patrullas de la Ertzaintza se dedica a estas funciones. Ha prometido que impulsará iniciativas para que las mujeres que aún no denuncian den el paso y ha presentado un plan llamado EBA para mejorar la coordinación contra este tipo de delitos. Otro reto es la ciberdelincuencia. “Entre 2013 y 2019, los delitos informáticos han crecido en un 283%, llegando a registrarse 14.311 delitos en 2019. De ellos, el 93% (un total de 13.298), se corresponden con las estafas. No es un delito novedoso, pero sí es novedosa la forma en que se ejecuta; utilizando las nuevas tecnologías, que cada día tienen un uso más intensivo por parte de la ciudadanía. Las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades sanitarias durante la presente pandemia, han acentuado esta realidad”, ha explicado Erkoreka.

Lo que no ha mencionado Erkoreka es el terrorismo. Históricamente, ETA había capitalizado la agenda de los consejeros de Seguridad y ahora es un asunto ya complemente relegado. En cuanto al yihadismo -España sigue formalmente en alerta 4 de 5-, el consejero se ha limitado a apuntar que toca atajar “la radicalización violenta, incluidas las expresiones de xenofobia, racismo o discriminación motivadas por el integrismo y la intolerancia, así como los nuevos instrumentos de captación y adiestramiento en el odio que caracterizan al fanatismo totalitario”. Tampoco se ha hablado de la operación de rescate en Zaldibar, que lleva ocho meses en marcha y no ha finalizado aún, ya que se sigue buscando el cuerpo de Joaquín Beltrán, el segundo de los operarios sepultados por el derrumbe del vertedero en febrero.