Andalucía cierra su territorio hasta el 9 de noviembre, confina las provincias de Granada, Sevilla y Jaén y cientos de municipios

La medida venía siendo anunciada desde hace días pero no ha sido hasta este miércoles, tal y como había sugerido el presidente de la Junta, cuando se ha decidido: Andalucía y sus casi 8,5 millones de habitantes no podrán salir de la región en los próximos diez días, hasta el próximo 9 de noviembre, en virtud del estado de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado domingo. Juan Manuel Moreno ha dado a conocer esta noche, en una comparecencia informativa sin preguntas, las nuevas restricciones a la movilidad, que también incluye el cierre perimetral de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, en nivel de alerta 4, de donde tampoco se podrá entrar o salir sin causa justificada, limitando la movilidad entre sus municipios. Además, se ha ordenado el ierre perimetral de los municipios englobados en los distritos sanitarios de Córdoba-Sur, La Vega de Málaga y Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. En resumen, más de 4,3 millones de andaluces (pertenecientes a 448 municipios) no podrán salir de su municipio sin una causa justificada hasta el próximo 9 de noviembre. Moreno también ha comunicado el mantenimiento del denominado toque de queda nocturno fijado por el Gobierno central, entre las 23h y las 6h, en este caso con un cierre de la actividad para bares y resturantes a las 22.30h, según ha explicado Moreno.

"Nadie podrá entrar o salir de Andalucía si no es por una causa justificada". El cierre perimetral de Andalucía, y de Granada, Sevilla y Jaén ordenado por el presidente de la Junta, será efectivo desde la medianoche del jueves al viernes y durante los once días siguientes, hasta las 00h del 9 de noviembre, coincidiendo con el fin del estado de alarma estatal. Junto a otros tres distritos sanitarios, serán un total de 448 municipios de Andalucía (del total de 786) quedarán cerrados perimetralmente, ha detallado Moreno.

Comunidades autónomas como Asturias o Euskadi habían apostado días atrás por el cierre perimetral de sus territorios. Castilla-La Mancha y Castilla y León decidían lo propio este mismo miércoles, mientras que Madrid ha pedido pide limitar su cierre perimetral al puente festivo. Andalucía, aunque con 395 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas no está entre las comunidades con peor incidencia acumulada, se suma a este cierre después de contabilizar 745 hospitalizaciones más por COVID-19 en los últimos siete días (293 en UCI), nuevos brotes casi diarios en residencias de mayores, que acumulan más de 1.500 casos, y casi 2.500 muertes desde el inicio de la pandemia.

La decisión, que se suma a las últimas restricciones acordadas por la Junta en los últimos 15 días (el cierre perimetral de Granada y sus municipios del área metropolitana, el adelanto a las 22.00 horas para el cierre de bares y restaurantes tanto en Granada como en Sevilla, Córdoba y Jaén, y la suspensión de clases presenciales en la Universidad de Granada) se ha tomado esta tarde en el seno del gabinete de crisis del Gobierno autonómico, reunido tras el encuentro del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para tratar de frenar el ritmo de contagios.

Camino de los 3.000 ingresos por el virus, el "pesimismo" del que hacía gala Moreno Bonilla estos días respecto a la posibilidad de mayores restricciones a la movilidad se ha hecho realidad este miércoles.