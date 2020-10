La Junta de Andalucía cierra Granada a partir del lunes

La Junta de Andalucía acaba de publicar una nota anunciando el cierre perimetral de Granada capital y otros 32 municipios a partir del lunes (es decir, no se puede entrar ni salir de la ciudad o localidad) y la norma general para regular la limitación de movilidad de 23 a 6 horas, aunque esta última aún no se aplicará a ningún municipio hasta que se publique la resolución de la delegación territorial correspondiente. La orden de cierre perimetral será publicada en el Boletín Oficial autonómico esta misma noche pero no entrará en vigor hasta las 8.00 del 26 de octubre y tendrá vigencia durante 14 días naturales.

El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Granada, reunido de urgencia, ha decidido adoptar las "medidas restrictivas recogidas en el BOJA de 29 de septiembre (la orden que se utilizó para el primer cierre que tuvo lugar en el municipio de Casariche) en la capital de la provincia de Granada, así como para el resto de los municipios que constituyen la aglomeración urbana de Granada: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cullar Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Guevejar, Huétor Vega, Jun , Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las Gabias, Valderrubio y Vegas del Genil.

Las razones detrás de la decisión son que "en el día de hoy la tasa de incidencia acumulada haya llegado a 977 en Granada capital , a 968,9 por cada 100.000 habitantes en el Distrito Granada y en el Metropolitano a 774,5 Además, la presión hospitalaria continúa aumentando". De hecho, esta misma semana, los hospitales de la capital tenían la mitad de las camas de UCI ocupadas por pacientes Covid.

Toque de queda

La orden del BOJA también incluirá, según la nota de la Consejería de Salud, el marco legal que permitirá la limitación de la movilidad nocturna o lo que se ha denominado como toque de queda. Sin embargo, fuentes de la Consejería aseguran que, aunque supone un avance en los trámites, aún no han recibido la ratificación del Tribunal Superior de Justicia andaluz.

No obstante, la limitación, de autorizarse, será "con carácter temporal y excepcional" en la franja horaria de las 23:00 h. hasta las 06:00 horas. Sólo podrán moverse en esa franja las personas que "asistan a centros, servicios y establecimientos sanitarios; tengan que dar cumplimiento de obligaciones laborales; cuando tengan que prestar asistencia o cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; así como para la ida o regreso de cualquier estación de transporte. Igualmente, está permitida la movilidad por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, o para cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente justificada y acreditada". Habrá una excepción para circular por carretera que atraviesen zonas limitadas cuando el origen y el destino está fuera del mismo.

Modificaciones

El BOJA publicará también la modificación de las órdenes de 29 de septiembre y 14 de octubre en las que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del covid-19 en localidades o parte de las mismas.

Entre los cambios, las limitaciones para las bodas y de otras ceremonias civiles y religiosas para las que el número máximo de participantes quedará limitado a un máximo del 50 por ciento del aforo, tanto en espacios cerrados como al aire libre, que deberán permanecer sentados. "Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como cubiertas, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación. La práctica deportiva no federada de contacto se limita a grupos de un máximo de seis personas; estos grupos podrán compartir una misma instalación deportiva con otros grupos iguales, siempre que quede garantizada una distancia física entre ellos de al menos tres metros de distancia".

También añade que la participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se limita a un número máximo de seis personas, incluidos convivientes, salvo que estos sean más de seis.