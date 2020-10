Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

08:37 h

Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por la segunda ola de la COVID-19, fue la única con el PP en su Gobierno que votó sí a las medidas del Ministerio de Sanidad, mientras Madrid, Galicia, Andalucía y Ceuta desataban una batalla. Su vicepresidente, Francisco Igea (Valladolid, 1964) no cree que los gobiernos autonómicos deban alinearse con sus partidos, sino con sus habitantes. El líder de Ciudadanos en la región, médico de carrera, insiste en un dato: las medidas del Ministerio fueron idea suya. De la bronca política no le importa nada, no quiere entrar en la pelea por el relato. Es el momento, dice, de saber qué se hace ahora para no volver a tener 40.000 muertos.

Después de Madrid y otros municipios de más de 100.000 habitantes de esa Comunidad, León es la segunda capital de España que estará cerrada durante dos semanas por la incidencia de la COVID-19. El día que Castilla y León votó a favor de las medidas del Ministerio de Sanidad, ¿sabía que esto acabaría ocurriendo?

Sabíamos que era muy probable, sí.

El otro día explicaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que no pudo hablar con usted ni con el presidente Mañueco de lo que estaba pasando en la Interterritorial porque en ese momento estaban reunidos con directores de los medios de comunicación, así que ella mantuvo la postura previamente acordada. Me cuesta pensar que no les mandase un whatsapp para ponerles al tanto…

Sí llegó a hablar. Antes del Consejo.

Pero antes del Consejo no se conocía la postura que iba a adoptar la Comunidad de Madrid.

Sí se sabía, lo que no se sabía era lo que hicieron las otras comunidades, nosotros acordamos que mantendríamos nuestra postura. Yo no veo lo sorprendente de la noticia. Habíamos quedado en que proponíamos esto, lo propusimos y votamos a favor.

Escribe Laura Cornejo.