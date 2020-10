Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

09:17 h

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de "inconcebible" e "imposible" que el Tribunal Supremo le impute después de que el juez Manuel García Castellón propusiese este miércoles que se abra una investigación contra él por hasta tres delitos en el caso Dina. "Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación", ha señalado este jueves en una entrevista en RAC1.

El vicepresidente segundo, que ayer recibió el respaldo del presidente del Gobierno, ha recordado que hace tres semanas la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó a devolverle la condición de perjudicado por la publicación del contenido del móvil de su exasesora. "Todo el mundo sabe lo que le va a decir [al juez] el Supremo", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que es "evidente para todo el mundo lo que está ocurriendo". Para Iglesias, es "imposible [la imputación], en este país todavía no han condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas".

Una vez que el Supremo reciba la exposición razonada del juez García Castellón, las próximas semanas serán claves para saber si decide o no investigar a Iglesias. Su futuro judicial está en manos de los magistrados de la Sala de Admisión, de mayoría conservadora. Antes de pronunciarse, para lo que no existe un plazo, se pedirá a la Fiscalía un informe sobre si debe investigar a Iglesias. Cuando lo tengan listo, lo remitirán a los magistrados para que decidan si archivan o admiten a trámite la exposición razonada. Ese será el momento en que el Supremo se pronuncie sobre si abre o no causa contra Iglesias.