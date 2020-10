Illa pide una reunión urgente con Madrid: "Buscaremos la forma de responder a este posicionamiento judicial"

El ministro Salvador Illa ha comparecido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados minutos después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumba el cierre perimetral de diez ciudades de la Comunidad de Madrid que dictaminó su Ministerio. Lo ha hecho a petición propia para dar cuenta de la situación de la pandemia en España, como hace semanalmente. Ha comenzado diciendo que "no nos importa nada cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos" y que adoptarán "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", "estamos seguros de que la Comunidad de Madrid coincidirá en este planteamiento". Las restricciones sobre Madrid son "un asunto a analizar en el grupo COVID-19", el que fue creado hace quince días para coordinar los criterios del Gobierno central y el regional, y ha pedido que se reúna de forma urgente, "esta misma tarde".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esta mañana el confinamiento perimetral de la capital y otros nueve municipios de la comunidad —Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz— que impuso el Ministerio de Sanidad ante la escalada de la COVID-19 en esta segunda ola de la pandemia. Fue aprobada en Consejo Interterritorial pero sin consenso, con el voto en contra de las comunidades gobernadas por el Partido Popular –menos Castilla y León–, y el gobierno regional ya anunció que lo pelearía en los tribunales. El cierre se hizo efectivo, de todos modos, el pasado vienes a las 22:00, y por ahora están en el aire nuevas medidas.

"No es la primera vez que un Tribunal Superior de Justicia no ratifica" este tipo de restricciones, ha recordado el ministro en la Comisión. Desde su Gobierno, ha sostenido, "buscaremos la forma de responder o de actuar conforme a este posicionamiento judicial, que naturalmente respetamos". Madrid sigue necesitando, ha añadido una "coordinación reforzada" para manejar la situación, por ser la "más preocupante" de España –los últimos 14 días, según datos del Ministerio aportados por la consejería regional ayer, se han detectado 591,16 casos cada 100.000 habitantes en la región–. "Algo tendrá que ver quién gestiona esta comunidad autónoma", le ha contestado luego a la representante del PP en la Comisión, Ana Pastor. Ella había exigido en su turno de palabra la dimisión del ministro, él le ha reprochado su falta de "humildad".

Illa le ha sacado a colación a Pastor el cambio de opinión de la Comunidad de Madrid la semana pasada, que en un principio sí pareció aceptar unas medidas parecidas a lasque hoy tumba el TSJM, pero 24 horas después votó en contra de ellas en Consejo Interterritorial. "¿Había acuerdo o no había acuerdo? Porque el vicepresidente de la Comunidad de Madrid lo hizo público", en referencia a que Ignacio Aguado celebrara públicamente que ambas partes llegasen a unos mínimos. "Yo salí convencido de que había un pacto, un acuerdo con la Comunidad, y luego no lo hubo", ha añadido luego, "y tampoco tengo la explicación de qué pasó en medio". Algo que afirma que le generó "un disgusto importante", "esto hace un poco más difícil trabajar, pero vamos a seguir haciéndolo con máxima lealtad".

VÍDEO | Illa dice, después de que la Justicia haya tumbado el cierre de Madrid, que adoptarán "las medidas jurídicas que mejor protejan la salud"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado también a su gabinete de crisis para determinar en qué situación queda ahora la normativa de la región. Más tarde, la presidenta también ha demandado en una intervención pública al Gobierno central un encuentro, que aún no se ha concretado, para pactar "medidas sensatas" durante la noche de este jueves que sean comunicadas el viernes a la ciudadanía. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aclarado luego que el auto no afecta al cierre adelantado de bares a las 23:00 y a la limitación de grupos de seis personas, eso no era objeto de “ratificación” porque no supone legislar sobre “las libertades fundamentales”. Ambos, presidenta y alcalde, han pedido a los madrileños y madrileñas que no salgan de la comunidad durante el próximo puente del Pilar.

"No podemos estar con incidencias acumuladas de 500 o 600 o 700 casos, por dios. No sé si hace falta argumentar esto mucho más en esta comisión, porque entonces les aseguro que estoy desarmado", ha incidido Illa. "Hay que estar en incidencias acumuladas por debajo de 100, como algunas comunidades han conseguido, o como mínimo entre 100 y 200 y a partir de ahí actuar muy quirúrgicamente". El ministro ha señalado que en otros países europeos se están tomando medidas a partir de incidencias acumuladas de 60, y que a partir de índices similares notifican alarma organismos internacionales como el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades.