Ayuso reúne a su gabinete de crisis en un clima de incertidumbre total tras la anulación de las medidas en el Tribunal Superior

Incertidumbre total en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reunido a su gabinete de crisis para decidir cuáles son los siguientes pasos que debe adoptar tras conocerse que el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las medidas del Gobierno que obligaban al cierre perimetral de Madrid y otros nueve municipios de la región. La presidenta de Madrid hará una declaración institucional a partir de las 14:45 horas.

Nadie del Gobierno regional explica en qué situación queda ahora Madrid después de que se hayan anulado las restricciones del Ministerio de Sanidad y de que el plazo de algunas las restricciones a la movilidad impuestas por la Comunidad de Madrid en 45 zonas básicas sanitarias de la región hubiera ya expirado porque tenían una duración de 14 días.

La presidenta madrileña se encuentra reunida en estos momentos en la Puerta del Sol –sede del Ejecutivo autonómico– con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el de Justicia, Enrique López, y sus respectivos equipos, para trazar cuáles son los siguientes pasos a adoptar después de la resolución judicial. No había plan b.

Al ministro Salvador Illa el fallo judicial le ha pillado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en la que comparecía a petición propia para dar cuenta de la situación de la pandemia en España. Desde la Cámara baja, Illa ha defendido que el Gobierno adoptará "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud" y ha anunciado que ha convocado una reunión "esta misma tarde" con el grupo Covid-19, que fue creado para coordinar las decisiones del Gobierno central y el regional. Están convocados el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado qué pasos pretende dar el Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya tumbado las restricciones impuestas en la región para frenar la expansión del virus. En una rueda de prensa en Argelia, se ha limitado a asegurar que se pondrán sobre la mesa “todas las herramientas e instrumentos” disponibles para doblegar la curva, según ha contestado a la pregunta de si recurrirán el fallo o si prevé decretar el estado de alarma.

Limitación de reuniones y horario de cierre en la hostelería

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que la resolución judicial no afecta a los topes de reuniones de personas (un máximo de seis) ni a las medidas para los comercios y la hostelería, que reducen aforos, prohíben el consumo en barra y obligan al cierre de los bares y restaurantes a las 23 horas. Según ha explicado Almeida, estas medidas "no estaban sometidas a ratificación" y por eso siguen en vigor. Quedan en el aire por tanto las restricciones a la movilidad aunque los controles para impedir la salida de Madrid también se han suspendido, ha confirmado el regidor.

El alcalde, sin embargo, ha pedido a los madrileños que no salgan de puente. “Soy consciente de que hay un puente por delante. Mi consejo es que en la medida de lo posible evitemos los desplazamientos. Con las entradas y salidas de la ciudad va a ser más difícil seguir los contagios”, ha expresado. También ha anunciado que se retoman las peatonalizaciones anuladas el fin de semana pasado en la capital, al decaer la orden de Sanidad, el motivo que había dado el Ayuntamiento para suspenderlas.

La resolución judicial conocida este jueves ha vuelto a sumir en la incertidumbre a la capital. El Ayuntamiento de Madrid, cuyo municipio estaba afectado por el cierre, vincula el auto judicial con “la falta de un marco normativo” para que las comunidades adopten restricciones ante una escalada de contagios y culpa al Gobierno de no haber “hecho los deberes”. “El Gobierno no ha hecho su trabajo para implantar las medidas”, ha señalado la vicealcaldesa Begoña Villacís. “La resolución avala que el Gobierno no se comportó de forma adecuada desde el punto de visto político ni jurídico”, ha añadido Martínez-Almeida, que cree que a la “intranquilidad” de los madrileños no se puede “sumar la inseguridad jurídica y normativa”.

Pleno en la Asamblea de Madrid

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se producía mientras en la Asamblea de Madrid se celebra el Pleno regional de control al Gobierno de casa jueves. Antes de conocerse la resolución judicial, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que las medidas de Sanidad estaban provocando que muchos establecimientos "se estén arruinando" porque las zonas estaban "excesivamente confinadas". Ayuso lamentaba que las reservas en hoteles se hayan "hundido", al igual que el turismo de la sierra norte.

Ayuso defendía durante su intervención en el Pleno que las medidas "no se adoptaron por criterios técnicos ni fue consensuado". "Hay que tomar medidas justas y certeras, apelando a la responsabilidad y no al miedo, si no, no vamos a salir de esta ruina con los confinamientos excesivos que han estado provocando en Madrid más de 18.000 empleos menos a la semana. Con esta merma de ingresos se perjudican servicios públicos, la economía y la salud han de ir de la mano", le respondía Ayuso al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo.