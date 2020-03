Madrid lanza su app móvil del coronavirus y rectifica las condiciones más invasivas de privacidad

"CoronaMadrid", la app móvil de la Comunidad de Madrid para gestionar la crisis del coronavirus, está disponible desde este martes para su descarga en los dispositivos Android e iOS. La Comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso ha modificado la política de privacidad de la aplicación respecto a la que regía el uso de la web app que lanzó la semana pasada y que había provocado la alarma entre los expertos por las fugas de datos sanitarios hacia las empresas privadas que han colaborado en su desarrollo.

El nuevo sistema para dispositivos móviles será por tanto una alternativa al que estaba disponible en la página coronamadrid.com. Según los datos que ha proporcionado la comunidad, más de 200.000 personas han utilizado esa web app para autodiagnosticarse con el formulario de síntomas que incluye. La página ha recibido más de dos millones de visitas desde la noche del pasado miércoles. El objetivo de todas estas tecnológicas es descongestionar los teléfonos de información sobre el coronavirus para los casos más graves.

En la nueva versión de su política de privacidad, la Comunidad (que también ha cambiado su nombre, pasado de "Covidapp" a CoronaMadrid) aclara ahora que sus citados "proveedores y colaboradores, así como a las empresas que estos subcontraten", podrán tener acceso a los datos de los pacientes, pero especifica que "en ningún momento los podrán utilizar para fines propios y/o finalidades no autorizadas". Además, aclara que esta situación esto será "solo eventualmente" y "siguiendo siempre" las instrucciones de la Comunidad.

Condiciones de uso de Covidapp, la app contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid.

Nueva política de privacidad de la app de la Comunidad de Madrid contra el coronavirus.

A partir de ahora tampoco será necesario conceder acceso al GPS del dispositivo móvil si el usuario no lo desea, no obstante el sistema requerirá "la dirección del domicilio proporcionada en el registro, con la finalidad de prestación de servicios sanitarios si fuera necesario". La app especifica que no será usada con objetivo de supervisar si el usuario respeta la cuarentena y permanece en su domicilio. También se ha eliminado la necesidad de proporcionar el correo electrónico.

Además, CoronaMadrid explica que los datos sanitarios de los usuarios solo se conservarán "durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria". Luego serán borrados o anonimizados para permitir su uso "para finalidades estadísticas; para investigación biomédica, científica o histórica; y para archivo en interés público".

Ni el comunicado emitido hoy por la Comunidad, ni la política de privacidad de la app ni sus términos de uso refieren la posibilidad de hacer "mapas de calor" sobre la propagación del virus con los datos que el sistema extraiga de sus usuarios. No obstante, una de las empresas que ha participado en su desarrollo, Carto, está especializada precisamente en esta cuestión. Es de hecho una de las que han "liderado" el proceso, según ha explicado la Comunidad de Madrid, junto a ForceManager y Mendesaltaren. Otras como Google, Telefónica y Ferrovial también han estado involucradas en menor grado.

Elimina toda referencia al Gobierno o a Sanidad

La nueva versión de CoronaMadrid, así como el comunicado que ha distribuido la Comunidad de Madrid para anunciar su lanzamiento, elimina cualquier referencia al Gobierno o al Ministerio de Sanidad. También desaparece la referencia al proyecto paraguas bajo el que el Ejecutivo quiere agrupar las diferentes iniciativas regionales para hacer frente al virus empleando tecnología, "Asistencia Covid-19". Este sí aparecía en la primera versión de la aplicación, publicada el 18 de marzo, como puede apreciarse en la imagen adjunta que incluye esta información.

La vicepresidenta de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró este lunes en rueda de prensa que el Gobierno ha estado "liderando un conjunto de iniciativas digitales" entre las que se encuentra "una app de autodiagnóstico para móviles, Asistencia Covid-19". "El piloto de esta aplicación está siendo la Comunidad de Madrid", afirmó.

El equipo de Ayuso, por contra, elimina ahora las referencias al Gobierno en su app. Como adelantó este medio tras el lanzamiento de la primera versión de la app de Madrid, la laxa política de privacidad del sistema provocó un nuevo encontronazo entre Comunidad y Gobierno. La inseguridad en torno al uso de los datos personales por parte de las diferentes aplicaciones que están surgiendo también impulsó que más de 60 catedráticos de universidades españolas y europeas, juristas, científicos, investigadores especialistas en inteligencia artificial o profesionales de la ética de los datos, enviaran una carta al Gobierno para solicitarle que actúe ante las "iniciativas privadas" que usan las apps del coronavirus para lucrarse.

El resto de iniciativas citadas por Calviño son una página web que aúne toda la información pública disponible en torno al coronavirus y las medidas sanitarias económicas que han dispuesto del Gobierno y las comunidades autónomas; un sistema de inteligencia artificial capaz de contestar a las preguntas sobre la enfermedad vía telefónica especialmente pensado para las personas mayores; y un análisis de la movilidad de los ciudadanos a partir de datos anonimizados recogidos por las antenas de los operadores de telefonía móvil. El piloto de ese sistema comenzará en Valencia.