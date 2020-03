Más de 60 expertos piden al Gobierno que actúe ante las "iniciativas privadas" que usan las apps del coronavirus para lucrarse

Hasta 62 expertos en diferentes campos de la tecnología, que incluye catedráticos de universidades españolas y europeas, juristas y abogados expertos en privacidad, científicos del CSIC, investigadores especialistas en inteligencia artificial o profesionales de la ética de los datos, han enviado esta semana una carta al Gobierno en la que le piden que actúe para asegurar una "gestión legal, ética y transparente de los datos personales" que se recojan a través de las apps destinadas a actuar en la crisis del coronavirus.

"Cuando esta situación acabe, habrá en manos de varios actores una ingente cantidad de datos de salud, y geolocalización, entre otros, que podrán ser tratados y reutilizados con ánimo de lucro y discriminatorio", expone Manuela Battaglini, abogada especialista en el uso ético de los datos personales y portavoz de la acción.

En la carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el grupo de expertos muestra su "apoyo a la decisión del Gobierno de España de usar medios tecnológicos que ayuden a prevenir contagios, salvar vidas, optimizar el sistema sanitario y acabar con la pandemia del COVID-19", pero también solicitan al Ejecutivo que contrarreste las "iniciativas tecnológicas privadas con ánimo de lucro que no respeten la privacidad ni los Derechos Fundamentales de los ciudadanos españoles".

Con ese objetivo, se ofrecen para trabajar en un participar en un grupo de trabajo multidisplicinar que incluya a representantes del Gobierno pero también de las empresas tecnológicas, cuya misión sea elaborar "un protocolo" de actuación "destinado a restablecer el bien común" y para "evitar que se implante en el territorio nacional un estado de vigilancia tecnológica permanente".

La carta se dirige expresamente a Moncloa y no a las comunidades autónomas, como Madrid o Catalunya, que ya han sacado apps para gestionar la crisis del coronavirus. Estos dos casos han levantado dudas por la transferencia de información personal de los contagiados a empresas privadas que se contemplan en sus políticas de privacidad. "Creemos que quién debe gestionar esta situación es el Gobierno central", expone Battaglini.

Como adelantó este medio, el lanzamiento de la app de Madrid provocó un nuevo cisma entre el Gobierno y la Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso, siendo la protección de la privacidad de los usuarios de la aplicación uno de los principales motivos de disputa. La app de la Comunidad ha sido desarrollada por varias empresas tecnológicas, entre las que se encuentran Google o Telefónica, y según su política de protección de datos, la información que recopile puede acabar en manos de estos actores privados.

El Ejecutivo central prepara ahora su propio sistema, aunque según ha podido saber eldiario.es, no es probable que salga a la luz hasta la semana que viene.

Utilizar los datos para la investigación científica

El grupo de expertos recalca que es vital "mantener la confianza de los ciudadanos en un momento de crisis como el actual", pero no niega el gran valor que los datos "recopilados y generados durante la utilización de los medios tecnológicos" pueden tener para conocer cómo se está propagando la enfermedad.

Por ello, también piden "aplicar todas las garantías establecidas en la normativa para reutilización de datos para finalidades de investigación científica" en su misiva al Gobierno, que ha anunciado que inyectará 30 millones de euros en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III para que profundicen en su análisis sobre cómo hacer frente a esta emergencia sanitaria.

Más allá de estas dos instituciones, hospitales, centros de investigación y universidades trabajan para acelerar tratamientos, pruebas diagnósticas y vacunas contra el COVID-19. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha declarado este viernes que varios de ellos son "muy competitivos".

La iniciativa del grupo de expertos que ha conocido eldiario.es no es la única que ha surgido en las últimas horas para pedir a los responsables políticos que la lucha contra la pandemia no se lleve por delante los derechos digitales de los ciudadanos. La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización de referencia en este campo a nivel mundial, ha coordinado este viernes el envío de una carta firmada por 132 organizaciones al Gobierno de EEUU para que lleve a cabo cualquier acción con "transparencia" y no viole las libertades de los ciudadanos en la red en su intento de controlar el virus.