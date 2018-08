Los empleados de Google se rebelan contra el proyecto de la empresa para aceptar la censura en China

Más de 1400 empleados de Google han firmado una carta en la que muestran su oposición a la decisión de la empresa de preparar una versión de su buscador adaptada a la censura del gobierno chino, según informa The New York Times.

Google abandonó China hace ocho años por su desacuerdo con la censura y las prácticas de espionaje digital del gobierno de Pekín. En ese momento, Sergei Brin, cofundador de Google, justificó la decisión diciendo que la política del gobierno chino tenía "rasgos de un totalitarismo".

Actualmente, el buscador chino Baidu copa el mercado en el gigante asiático. El proyecto 'Dragonfly', tal y como se conoce, pretende desarrollar una versión del buscador que incluya una lista negra de términos, los designados por el gobierno chino, para volver a introducirse en dicho mercado, tal y como reveló The Intercept.

Era un proyecto secreto. En su carta, los empleados afirman que se enteraron de las intenciones de la compañía por la prensa. Reclaman, por ello, más transparencia: "Los empleados de Google necesitamos saber qué estamos construyendo".

Piden una estructura de vigilancia ética, un refuerzo de los "ombudspeople" y más implicación de los empleados en su elección, un plan de transparencia que permita a los empleados tomar decisiones según su "ética individual" y la publicación de informes regulares sobre temas que puedan generar preocupaciones morales.

No es la primera vez que los empleados de Google se rebelan contra una decisión de la compañía. En abril, estos protestaron por la implicación de Google en el proyecto Maven, dedicado al desarrollo de inteligencia artificial con fines militares. Dos meses después, la empresa anunciaba que no renovaría su contrato con el Pentágono. Un proyecto que podría ir en contra del lema no oficial de la compañía "Don't be evil".

