Google cierra por sorpresa su estudio de videojuegos antes de lanzar un solo título

Una parte de la estrategia de lanzamiento de Stadia, el nuevo servicio de videojuegos en streaming de Google, fue la creación de un estudio para desarrollar títulos propios para la plataforma. Desde entonces, marzo de 2019, la multinacional había hecho una gran inversión para impulsarlo, comprando Typhoon Studios y abriendo oficinas en Montreal (Canadá) y Los Ángeles (EEUU). Pero antes de que esta nueva división de Google pudiera publicar su primer videojuego, el gigante tecnológico ha decidido dar carpetazo a la iniciativa y cerrar el estudio, que recibía el nombre de SG&E (Stadia Games & Entertainment).

Stadia es una de las grandes apuestas de Google de los últimos años. Se trata de un servicio que permite jugar a vídeojuegos de cualquier tipo, por Internet y mediante una suscripción, sin necesidad de adquirir una videoconsola. Aunque Google fue la primera, otras grandes tecnológicas sin presencia previa en este campo como Amazon (con el servicio Luna) se lanzaron a este nuevo nicho de mercado apenas meses después. Por ahora, el más exitoso es Xcloud, de Microsoft.

Google pretendía que Stadia tuviera títulos exclusivos gracias a SG&E, pero ahora cambia por sorpresa de estrategia y se centrará en optimizar la plataforma para los videojuegos desarrollados por terceros. "Creemos que este es el mejor camino para convertir Stadia en una empresa sostenible a largo plazo que ayude a hacer crecer la industria", ha informado Phil Harrison, vicepresidente de Google, en un comunicado en el blog de la multinacional.

La compañía cancela así el lanzamiento de todos los videojuegos que no fueran a ser presentados de forma inminente, aunque podría tratar de tener títulos en exclusiva permanente o temporal pactando con otros estudios. "Crear los mejores juegos de su clase desde cero lleva muchos años y una inversión significativa, y el coste está aumentando exponencialmente. Dado nuestro enfoque de construir sobre la tecnología de Stadia, así como de profundizar nuestras asociaciones comerciales, hemos decidido que no invertiremos más en traer contenido exclusivo de nuestro equipo de desarrollo interno SG&E, más allá de cualquier juego planeado a corto plazo", ha justificado Harrison.

Los 150 empleados de SG&E serán reubicados en otras áreas de la compañía. La hasta ahora líder del proyecto, Jade Raymond, ex de Electronic Arts o Ubisoft, "ha decidido dejar Google para buscar otras oportunidades", revela el vicepresidente de Google, que no obstante asegura que el cambio de estrategia en Stadia no pone en duda la viabilidad futura de la propia plataforma. "Tener juegos disponibles en streaming para cualquier pantalla es el futuro de esta industria, y continuaremos invirtiendo en Stadia y su plataforma subyacente para brindar la mejor experiencia de juego en la nube para nuestros socios y la comunidad de jugadores", afirma Google.