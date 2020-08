Instagram reactiva la cuenta de teta&teta una semana después de inhabilitarla por "infringir las normas de desnudez"

View this post on Instagram

Vuelvo a la carga, porque no creo en la caducidad de las causas que importan. Hace unos días cerraron en FB la cuenta de @tetayteta por señalar a los mirones de playa (Si tienes una cuenta profesional, no funciona Instagram sin Facebook) Esa ya era la gota que colmaba el vaso rancio del conservadurismo, ya que ellas (empezando por su creadora, @molaria_ ) dedicaron su cuenta incansablemente a ayudar a las mujeres. Hicieron las camitetas sin ánimo de lucro, crearon @alasolvidadas para llevar libros dedicados por mujeres a las cárceles de mujeres (el proyecto hasta se imitó en México..!), tenían en marcha el crowdfunding del sujetador Lola, sujetador para las mujeres uniteta que no quieren prótesis. El motivo de ser de la cuenta era ayudar. Pero no, no interesa ayudar a las mujeres. Una teta fuera de sitio y adiós todos los proyectos. Chicas, recordad: somos mayoría (en este país y en el planeta). Compartid esta imagen o la que queráis y nombrad #devuelvenostetayteta o #tetayteta No paran de bajarlo pero no nos cansamos ❤️ gracias . . Publicada hoy en @el_pais