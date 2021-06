La matemática Sonia Pérez, primera mujer con el premio Ciencia de la Universidad de Pekín

Guadalajara, 5 jun (EFE).- La guadalajareña Sonia Pérez Díaz, profesora titular de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) e investigadora, acaba de romper un techo de cristal convirtiéndose en la primera mujer y matemática en ser galardonada con el "Award for International Scientific Cooperation of the Chinese Academy of Sciences".

Se trata de un premio internacional que la Universidad de Pekín de las Ciencias otorga desde el año 2007 a destacados científicos extranjeros que han conseguido logros sobresalientes en la investigación científica, resolviendo problemas de gran relevancia o sentado bases innovadoras que pueden ser de gran utilizad para la empresa.

Pérez lo ha recibido junto al profesor chino Liyong Shen por su trabajo de colaboración entre ambos investigadores en los últimos años.

“Es un galardón súper inesperado. Es la primera vez que se ha otorgado al área de las matemáticas a una mujer y no vale cualquier logro. Tiene que haber sido reconocido por otros investigadores de alto prestigio, haber sido publicado y presentado en conferencias, etcétera”, ha destacado Pérez Díaz en una entrevista concedida a la Agencia Efe, en la que ha admitido que "es una satisfacción personal muy gratificante porque corresponde a un trabajo duro de muchos años y que ha supuesto muchos sacrificios a nivel personal".

Esta investigadora lleva colaborando con Shen desde 2009, cuando el profesor contactó con ella al conocer sus publicaciones y artículos que trabajan en áreas y temas similares y le propuso colaborar y desde entonces han desarrollado una investigación que les ha llevado a este destacado reconocimiento.

"Trabajo en el área de la Geometría Algebraica. Esencialmente y simplificando, mucho consiste en la manipulación de curvas y superficies algebraicas. Un ejemplo ilustrativo en el que trabajé hace tiempo y que ilustra bien la aplicabilidad de las matemáticas es imaginar un tubo que necesita moldear para darle más o menos inclinación. Uno piensa que eso se hace a través de un ordenador con diseño gráfico, pero para que ese ordenador pueda hacerlo necesitamos meter unas ecuaciones que permitan hacerlo. Ahí es donde entra el matemático", ha explicado Pérez Díaz.

En concreto, ha indicado que el proyecto premiado "lo que haría es que esas ecuaciones que describen esa tubería sean lo más simples posible".

Pérez ha señalado que esta colaboración conjunta ha recibido mucha más financiación por parte de China que de España, "unas 10 veces más", y ha destacado la apuesta del país asiático por la investigación.

"En España partimos de un nivel muy bajo. Estamos muy poco reconocidos y hay aspectos que necesitan de un impulso tremendo como puede ser la investigación en sanidad como se está viendo ahora en la pandemia", ha lamentado Pérez Díaz, que ha recordado cómo dos profesores, su profesora de matemáticas de 3º de BUP en el Instituto Buero Vallejo de la capital alcarreña y otro profesor en la universidad fueron claves en su pasión y amor por las matemáticas

Con 45 años cuenta con una carrera destacada como docente e investigadora, donde este no es el primer hito para ella, ya que fue la primera profesora titular en el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá de Henares, donde pronto espera conseguir ser catedrática.

"Quiero seguir amando mi investigación, mi docencia, que me encanta, y culminar con la cátedra”, ha asegurado esta docente.

Y es que como ha apuntado, la brecha entre hombres y mujeres es más acuciada si cabe en la ciencia y, por ejemplo, en su departamento son más de 40 profesores de los cuales solo tres mujeres son profesoras titulares y ninguna es catedrática.

Sonia ha afirmado que el esfuerzo, dedicación y renuncia es muy elevado y todavía hoy no sabe si la balanza es positiva, pero ha aseverado que su pasión por su trabajo le hace seguir día a día.