Ruanda, escandalizada ante la posible liberación anticipada de un arquitecto del genocidio hutu

Un tribunal internacional podría aprobar la salida de prisión anticipada de los artífices del genocidio de 1994 en Ruanda, a pesar de las objeciones de los fiscales, que argumentan que liberarlos socavaría la confianza en las campañas mundiales para luchar contra el extremismo.

El Gobierno ruandés también ha protestado por lo que describe como un proceso marcado por secretismo que podría concluir con la liberación de Hassan Ngeze, junto con otros responsables del asesinato de 800.000 tutsis.

Objections to the release of #Rwanda genocide 'mastermind': The #Rwandan government is demanding a public hearing before #HassanNgeze, a journalist described by one prosecutor as the “mastermind" of the 1994 genocide, can be considered for early release. pic.twitter.com/RA4U2UHjWb