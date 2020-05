Nootrópicos, así funcionan (o no) las drogas para el cerebro

Si vas a la farmacia y pides unas pastillas para la memoria, porque tienes unos años o te flojea, o para estudiar un examen, te dispensarán sin receta algún complejo de vitaminas, minerales, Ginseng, Ginkgo Biloba u omega-3. Es decir, un multivitamínico, pero con otro nombre comercial.

En realidad estos productos funcionan más como preventivos que como potenciadores de tu inteligencia, ya que uno de los principales obstáculos para tu cerebro son las deficiencias de nutrientes. Esto es, si te faltan estos nutrientes, es probable que te vuelvas más tonto, pero si tomas más, no te volverás más inteligente.

Además de los nutrientes necesarios para el cerebro, que tienen efectos negativos si faltan, hay otros que además pueden tener efectos positivos cuando hay enfermedades o lesiones:

Ácidos grasos omega-3 (sobre todo DHA y EPA): se ha visto que mejoran la cognición tras una lesión cerebral. En ratones con Alzheimer se ha visto que mejoran sus capacidades. Los omega-3 más efectivos son el DHA y el EPA, de fuentes animales como el pescado. Los frutos secos y semillas contienen ALA, menos biodisponible.

Curcumina : es el principio activo de la cúrcuma, el ingrediente principal del curry, y se ha visto que mejora los síntomas en ratones de laboratorio con Alzheimer y lesiones cerebrales.

Flavonoides : presentes en el cacao, el té verde, el vino tinto y los cítricos, se ha visto que mejoran la función cognitiva en ratones de laboratorio, pero también en ancianos.

Vitaminas B : la vitamina B6 y la B12 mejoran la memoria en experimentos con mujeres de varias edades. La vitamina B12 no está disponible en productos vegetales.

Vitamina D : además de sintetizarla a partir de la luz solar, podemos obtenerla del aceite de hígado de bacalao, el pescado azul, la leche entera o fortificada y los cereales integrales. Es imprescindible para evitar el deterioro cognitivo en ancianos.

Vitamina E : presente en los espárragos, aguacates, frutos secos y semillas y cereales integrales. Mejora las funciones cognitivas después de un trauma cerebral en ratones y reduce el deterioro cognitivo en ancianos.

Colina : un nutriente esencial que pasa desapercibido y que está presente en la yema de huevo, el hígado y la soja. Se ha comprobado que hay una relación causa-efecto entre la colina dietética y la cognición en humanos y ratas.

Calcio, zinc, selenio, cobre : las deficiencias de estos minerales en la dieta están asociadas a un deterioro cognitivo acelerado en ancianos. Se encuentran en abundancia en el marisco, las semillas, los frutos secos y algunas verduras.

Hierro: se ha visto que la suplementación con hierro normaliza la función cognitiva en mujeres jóvenes con deficiencia. La carne es la fuente más efectiva, aunque se encuentra también en legumbres.

La literatura científica ha establecido relaciones entre las deficiencias de estos nutrientes y el deterioro de las funciones cerebrales, pero esto quiere decir que tomando suficiente estaremos en un nivel normal u óptimo de nuestras capacidades. No vamos a adquirir superpoderes mentales por tomar más hierro o colina. De una forma u otra, es lo que contienen los suplementos que se venden sin receta.

Entonces, ¿hay alguna droga cerebral que realmente aumente nuestras capacidades? ¿Una pastilla que nos haga más inteligentes como en la película 'Sin límites'? La respuesta rápida es no, pero sí hay algunas sustancias que han demostrado ligeras mejoras en personas sanas, y algunas son más comunes de lo que parecen:

En resumen, los nootrópicos o "drogas inteligentes" que tienen efectos más contundentes son aquellos que necesitan receta, y en la mayoría de los casos tienen efectos secundarios importantes. Los suplementos de vitaminas, minerales y antioxidantes tienen efectos mucho más sutiles, que provienen de cubrir alguna deficiencia en nuestra dieta.

¿En qué se basa todo esto?

A review of caffeine's effects on cognitive, physical and occupational performance.

Un examen de los efectos de la cafeína en el rendimiento cognitivo, físico y laboral.

Después de dosis de cafeína bajas (∼40mg o ∼0.5mgkg-1) a moderadas (∼300mg o 4mgkg-1), el estado de alerta, la vigilancia, la atención, el tiempo de reacción y la atención mejoran, pero se observan efectos menos consistentes en la memoria y la función ejecutiva de orden superior, como el juicio y la toma de decisiones.

Cognitive Effects of Nicotine: Recent Progress

Efectos cognitivos de la nicotina: Progresos recientes

Los modelos preclínicos y los estudios en seres humanos han demostrado que la nicotina tiene efectos de mejora cognitiva. La atención, la memoria de trabajo, las habilidades motoras finas y las funciones de memoria episódica son particularmente sensibles a los efectos de la nicotina.

Increase in the power of human memory in normal man through the use of drugs.

Aumento del poder de la memoria humana en el hombre normal a través del uso de drogas.

No se observaron efectos después de 7 días, pero después de 14 días el aprendizaje verbal había aumentado significativamente.

Drug with Neuroprotective Properties Noopept Does Not Stimulate Cell Proliferation.

La droga con propiedades neuroprotectoras Noopept no estimula la proliferación celular.

Noopept no afectó la distribución celular en las fases del ciclo celular G1, S, G2 y el nivel relativo del marcador de proliferación Ki-67 en las líneas celulares en estudio. Estos datos sugieren que Noopept no estimula el crecimiento celular.

Prescription Stimulants' Effects on Healthy Inhibitory Control, Working Memory, and Episodic Memory: A Meta-analysis.

Los efectos de los estimulantes de prescripción en el control saludable de la inhibición, la memoria de trabajo y la memoria episódica: Un meta-análisis.

Encontramos pruebas de los efectos pequeños pero significativos del aumento de los estimulantes en el control inhibitorio y la memoria episódica a corto plazo. Los pequeños efectos en la memoria de trabajo alcanzaron importancia, basados en uno de nuestros dos enfoques analíticos. Los efectos sobre la memoria episódica tardía fueron de tamaño medio.

Nonprescription use of Ritalin linked to adverse side effects, study finds

El uso sin receta de Ritalin está relacionado con efectos secundarios adversos, según un estudio.

Una nueva investigación del Instituto de Investigación de Adicciones de la Universidad de Buffalo que exploró los posibles efectos secundarios de la droga estimulante Ritalin en personas sin TDAH, mostró cambios en la química del cerebro asociados con el comportamiento de riesgo, la interrupción del sueño y otros efectos indeseables.

Modafinil appears to be a good alternative to amphetamine for counteracting the debilitating mood and cognitive effects of sleep loss during sustained operations.

El modafinilo parece ser una buena alternativa a la anfetamina para contrarrestar los efectos debilitantes del estado de ánimo y los efectos cognitivos de la pérdida de sueño durante las operaciones sostenidas.

Las estimaciones subjetivas del estado de ánimo, la fatiga y la somnolencia, así como las medidas objetivas del tiempo de reacción, el razonamiento lógico y la memoria a corto plazo mostraron claramente un mejor rendimiento tanto con el modafinilo como con la anfetamina en relación con el placebo.

The Effects of Modafinil on Convergent and Divergent Thinking of Creativity: A Randomized Controlled Trial

Los efectos del Modafinil en el pensamiento convergente y divergente de la creatividad

Un ensayo controlado aleatorio de Modafinil no tuvo un efecto principal en las tareas de pensamiento convergente, como se midió en la Tarea de Figuras Incrustadas en Grupo y la Tarea de Asociados Remotos. Sin embargo, un análisis de la mediana de la división mostró que los participantes en el modafinilo con un rasgo de creatividad bajo tenían puntuaciones RAT significativamente más altas que los que tenían un rasgo de creatividad alto.