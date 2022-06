Dabkeh palestino: la música y los movimientos de la resistencia pacífica

“Nunca olvidaré cuando me subí por primera vez a un escenario. Fue mi primera vez bailando Dabkeh palestino. La reacción de felicidad en los rostros de las personas que me veían hizo que se me olvidara del cansancio de los largos días de entrenamiento”.

El Dabkeh palestino es un conjunto de movimientos y ritmos folklóricos arraigados en la cultura palestina y transmitida de generación en generación. Es parte de la identidad palestina, una forma de resistencia pacífica. Cada movimiento cuenta la historia de los primeros agricultores palestinos, y cada ritmo transmite un mensaje claro del derecho a la tierra y su origen.

Tala Abdeen tiene 23 años, es refugiada de Palestina y vive en la ciudad de Jerusalén. Su pasión por el Dabkeh le llegó al ver actuaciones en el escenario que reflejaban la vestimenta tradicional y la identidad palestina. Con 10 años comenzó su formación hasta que se unió a la banda de Douban en Jerusalén. “El Dabkeh es una danza que tiene alma y tienes que amarla para que su espíritu llegue a tu audiencia”, comenta la joven.

La danza refleja la personalidad palestina a través de los pasos básicos derivados de la vida del agricultor y sus movimientos mientras cultivaba la tierra. Su origen nos lleva a las temporadas agrícolas, cuando los agricultores se reunían y cantaban canciones tradicionales, mientras movían el hacha en la tierra y el arado.

“Me enganché al Dabkeh desde el momento que aprendí que era parte de mi cultura. Ha aportado mucho a mi personalidad y me ha dado una tremenda confianza en mí misma. Al principio es difícil porque hay que coordinar el ritmo, que hay varios, con los pasos. Hay que tener habilidades físicas y buen oído musical para coordinarlo todo”, afirma la bailarina que hoy trabaja como profesora de esta danza.

Para Tala, ser maestra de esta disciplina es una responsabilidad social. Cuando los niños y niñas aprenden no solo interiorizan un paso, sino la historia que hay detrás. Por ejemplo, el movimiento “baja” viene de cuando el agricultor palestino pisoteaba con sus pies el barro mientras cantaba canciones para divertirse. El niño y la niña aprenden así el origen del movimiento, cómo funciona y cómo se ejecuta, “así se potencia la cultura y la identidad. Creo que todos los niños y niñas palestinas deberían aprender Dabkeh, ya que es parte de su herencia”.

Sus movimientos son un conjunto de mensajes silenciosos dirigidos a llegar a la audiencia y transmitir historias completas. “Diseñamos un baile en nuestra banda que hablaba sobre Jerusalén, las comunidades árabes que viven en Jerusalén, y el amor y la cooperación que existe entre estas comunidades de diferentes países y etnias. Después del espectáculo, la gente a menudo nos cuenta que no conocían las historias que les contamos sobre la presencia de nubios, egipcios y africanos en Jerusalén. El Dabkeh y los movimientos asociados con él encarnan las historias de la realidad palestina”.

“Hace aproximadamente un mes, hice una presentación con mi banda llamada ‘El sueño del desierto’, en la que diseñamos la coreografía para sugiriera la esperanza palestina de unir al pueblo árabe. El espectáculo tuvo muchas críticas positivas”.

Todas las disciplinas artísticas tienen su propia forma de expresión, la música y baile Dabke siempre ha sido símbolo de alegría. Tala comenta como Israel también ha intentado atribuir este tipo de danza a la herencia y cultura israelí. Por ello, cree que “consolidar la cultura palestina a través de las generaciones y concienciar a los niños y niñas sobre la herencia palestina es importante para preservarla. Lo hermoso es pasar de ser una niña que está aprendiendo, a una adulta que domina los pasos y que ya está preparada para enseñárselos a otros pequeños, así nuestros orígenes no se pierden”.