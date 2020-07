La iniciativa Maestrat-Els Ports divideix el territori

La iniciativa Maestrat-Els Ports, impulsada per la fundació privada Global Nature, ha dividit la comarca. El projecte, la cara visible del qual és el biòleg Ignacio Jiménez, busca “unir actors locals, regionals i internacionals en governs, associacions i empreses” per convertir la zona de la triple frontera entre Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana en “una de les grans destinacions de natura i cultura del món”, segons diu la seua pàgina web.

La presentació pública de la iniciativa, el 4 de juliol passat, en el municipi de Rossell de la comarca del Baix Maestrat, ha accentuat la divisió entre els impulsors i les associacions i els veïns de la zona.

El biòleg i conservacionista Ignacio Jiménez explica que la idea consisteix a trobar “un lloc del país en què combinar natura i cultura per crear una cosa que fora inspiradora”. “La visió global és que hi ha una unitat territorial i cultural fraccionada entre comunitats i la idea és crear aqueixa marca gran i comunicar-la en positiu, amb un missatge que la valore”, afig en conversa telefònica amb aquest diari.

La iniciativa, en tot cas, haurà de ser aprovada per les administracions autonòmiques d’Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana, encara que, després del debat públic del 4 de juliol passat a Rossell, el promotor reconeix que hi ha una “desconfiança” per part d’associacions i veïns: “Qualsevol cosa que digues juga en contra teu”, assegura Jiménez.

L’Associació per la Recuperació de la Tinença (ART), que forma part de la junta rectora del parc natural, ha demanat “respecte” cap a les activitats tradicionals i reclama “inversions públiques productives” per evitar que la zona es convertisca en un “parc temàtic d’animals que no beneficie la Tinença”.

La Plataforma No Yellowstone Europeu considera que es tracta d’un “macroprojecte” i al·ludeix a un vídeo rescatat per Maestrat Viu en què el biòleg Ignacio Jiménez exposa les seues experiències anteriors a l’Argentina en el Congrés Nacional d’Ecoturisme a Guadix (Granada) i afirma que “el projecte el que busca és fer-los més grans [els parcs naturals] però venent-los a través d’àrees productives de natura”. Així doncs, l’associació Maestrat Viu considera que l’impulsor de la iniciativa “ha amagat les seues vertaderes intencions” .

Jordi Marín, del fòrum Nova Ruralitat, considera que “ens estan venent una iniciativa amb una visió feta, per part de gent que no coneix el territori”. Marín critica la “falta de diàleg i de participació ciutadana” i denuncia “intrusisme” en la diagnosi del territori “tot i que hi ha altres col·lectius que l’hem feta”. “Directament han vingut amb una visió que hem de comprar-los i que no respon en absolut als interessos del territori”, lamenta.

Pot dur-se a terme la iniciativa amb l’oposició de veïns i associacions de la zona? “La situació és complicada, estem avaluant-la”, diu el biòleg Ignacio Jiménez. “Cal continuar parlant i veure si, darrere del soroll, hi ha una altra gent que hi té interés”, conclou.