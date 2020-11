Compromís i Ciudadanos donaran el seu suport al pressupost municipal del govern socialista de Mislata per a 2021

El govern socialista de Mislata sumarà, als 15 vots del seu grup, els 2 vots favorables de Ciudadanos i de Compromís en l'aprovació del Pressupost Municipal per al pròxim exercici. Això deixarà com a única oposició als comptes municipals als tres regidors del PP i el de Vox.

El govern socialista de Mislata ha aconseguit un nou acord per a recolzar els comptes municipals per a 2021. El regidor portaveu del grup Compromís per Mislata, Javier Gil Marín, sumarà el seu vot positiu en l'aprovació del Pressupost Municipal, uns comptes que ascendiran a més de 35 milions d'euros i que rebran també el ja anunciat suport del grup Ciutadans.

Una de les màximes prioritats en 2021, segons afirma l'alcalde Carlos Fernández Bielsa, “serà garantir el benestar social i ajudar als qui pitjor l'estan passant per la crisi derivada de la pandèmia, que ha augmentat les desigualtats. Per això pretenem que el pressupost de Benestar Social s'incremente notablement, més d'un 10%”.

Així mateix, d'aquesta manera, “consolidarem les ajudes, bons i xecs de diferents programes socials, així com l'ajuda domiciliar a persones necessitades, un dels programes que més s'incrementarà en 2021”, afig Bielsa.

El portaveu de Compromís per Mislata, Javier Gil, en una reunió mantinguda amb l'alcalde i la vicealcaldessa i portaveu del govern, María Luisa Martínez Mora, va exposar les seues propostes i demandes al pressupost.

“Mislata comptarà amb uns pressupostos per al 2021 més ambiciosos, més socials, més justos i més concordes amb la situació actual; és el moment de sumar i resoldre totes les necessitats que urgeixen en el nostre municipi a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica que ens afecta”, explica el portaveu.

Els comptes del pròxim exercici reforçaran aspectes en matèria social, mediambiental i econòmica. A més de l'augment de la despesa en Benestar Social i en les partides destinades a l'impuls econòmic i al pla de contingència sanitària, es crearan, entre altres, una nova línia pressupostària d'ajudes socials destinades a les famílies monoparentals i una altra d'ajudes per a promocionar al xicotet comerç.

A més, també pretenen fomentar el desenvolupament de programes per a fer de Mislata una ciutat més amable amb el medi ambient i projectes de reurbanització per a continuar millorant l'accessibilitat del municipi, prioritzant al vianant i la mobilitat sostenible.

El govern municipal presentarà tots els detalls del pressupost per a 2021 aquest dimecres, indicant els percentatges de les diferents partides, així com l'increment de les inversions i de la xifra total d'uns comptes que superaran els 35 milions d'euros.