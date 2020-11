Mislata injectarà en l'economia local 250.000 euros en forma de xecs per a ajudar al comerç

L'Ajuntament de Mislata ha aprovat un nou programa de concessió d'ajudes per a activar la seua economia. Distribuirà un total de 250.000 euros en forma de xecs per valor de 10 euros, diferenciats per sectors econòmics.

Aquest nou programa d'ajudes pretén beneficiar a un total de 5.000 famílies mislateres. Està emmarcat dins del Pla Global Estratègic de Mislata enfront del COVID-19 que el govern municipal va activar el mes de maig passat amb l'objectiu de minimitzar els efectes que aquesta crisi sanitària està provocant en la població i en els comerços.

Segons explica l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “el pla aprovat és un estímul directe a través de l'atorgament de subvencions per als comerços, l'hostaleria i les empreses de serveis del municipi. Però al seu torn, protegeix l'interés general de la ciutadania de Mislata fomentant el consum en els mateixos a través d'uns xecs”.

Toni Arenas, regidor de Comerç i Emprenedors, estableix que “la ciutadania podrà acudir amb el xec a un establiment i realitzar compres de productes o contractació de serveis pel doble del valor del xec que posseïsquen”.

Així mateix, s'estimen que “com a mínim, l'impacte real en els establiments i empreses adscrits al programa serà de 500.000 euros”, afirma el regidor de Comerç i Emprenedors.

La finalitat d'aquestes ajudes és impulsar i dinamitzar l'activitat econòmica en el terme municipal de Mislata. Amb la mirada posada en la pròxima campanya nadalenca, s'espera contribuir al foment del consum en els xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que s'han vist afectats per aquesta crisi sanitària i econòmica.