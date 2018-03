Están perdidos, señores. En todos los sentidos

El 9 de marzo amanecimos con la mejor de las resacas, la resaca de la lucha. Sí, aún habíamos tenido que aguantar algún “feliz día de la mujer, hermosa”, algún ramo de flores de quien no ha entendido nada, alguna campaña de publicidad vergonzosa, y por supuesto despertábamos en un mundo, todavía, profundamente machista. Pero despertamos sabiendo que habíamos inundado mil y una calles, sabiendo que habíamos alzado la voz por nosotras y por las que ya no están, sabiendo que éramos manada haciendo historia.

Ahora que ya hemos reposado, que ya nos hemos felicitado, que hemos recuperado las gargantas de las afonías, es el momento de dejar claro que esto no para. Con las pilas cargadísimas y apoyadas las unas en las otras, sigamos luchando, pinchando, cuestionando.

Con ese espíritu os comparto esta reflexión que me empezó a crecer hace no mucho, mientras me dejaba arrastrar por la estampida humana del metro tolosano. Allí, en versión gigante, vi el póster de una nueva película hollywoodiense que anunciaban como “El Lobo de Wall Street en femenino”. No me paré en seco por no provocar un accidente en cadena en aquel pasillo, pero en mi mente saltaron todas las alarmas, a todo volumen.