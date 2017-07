Andalucía votará contra el nuevo objetivo de déficit y pide detalles sobre la rebaja fiscal pactada con C's

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha confirmado que la Junta votará este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en contra del nuevo objetivo de déficit que propone el Gobierno, que se eleva del 0,3 al 0,4 por ciento para 2018, y pedirá detalles sobre la rebaja fiscal pactada por el Ministerio con Ciudadanos (Cs) para conocer su incidencia en las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

A su llegada a la reunión del CPFF, Montero ha defendido que "si el Gobierno hubiera hecho el reparto del déficit en función de criterios objetivos, como el peso del gasto público, se lo tenía que haber quitado a la Administración General del Estado para dárselo a la comunidades" y ha dejado claro que el voto de Andalucía será negativo a la nueva propuesta del Gobierno porque le "quita" a ámbitos como la Seguridad Social, la sanidad y la atención a la dependencia.

La titular andaluza de Hacienda ha añadido que esta reunión es "insólita" y convocada "de forma precipitada" para que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, formule una propuesta que "desprecia a las comunidades y es inconsistente" porque, según ha dicho, "no hay ningún tipo de argumento por el que se haya explicado por qué se produce un reparto distinto al aprobado hace tan solo unos días".

Así, ha criticado que el Gobierno "le quite la décima que ahora parece que entrega a las comunidades a modo de regalo" a la Seguridad Social, porque este es un ámbito que la Junta "siempre ha querido preservar" y además "es un ámbito deficitario". "Hemos conocido que el Gobierno ha pedido fondos para la paga extra de los pensionistas y tiene previsto pedir más, y por tanto se le vuelve a quitar una décima", ha argumentado.

Sobre esto, la consejera ha asegurado que esa décima que le da a las comunidades "probablemente procede del incremento del superávit que queda de los ayuntamientos y, con eso, está "enjugar la deuda de la Seguridad Social". "Esto es una marea de confusión, aquí se trae cada día una propuesta sin explicar y sin consistencia y sin ningún tipo de coherencia", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que su voto será en contra porque una décima para las comunidades es "claramente insuficiente".

Por otro lado, preguntada por la rebaja fiscal que está tratando el Gobierno con Ciudadanos, Montero ha asegurado que no conoce detalles y se han enterado del asunto "a través de la prensa". No obstante, ha apuntado que "es obvio" que si se produce la rebaja fiscal, bajará las aportaciones a las comunidades autónomas y por tanto "tocaría un nuevo ajuste de las partes de las entregas a cuenta que será distinto a las que hubiera correspondido si no se produce rebaja fiscal". "Pediremos al ministro que o explique porque no conocemos detalle", ha concluido.