Inquietud en el alcalde de Almería tras pedirle C's una reunión para revisar el pacto de investidura

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha trasladado este lunes "su perplejidad" ante la petición formal y por escrito del portavoz de Ciudadanos (Cs), Miguel Cazorla, de una reunión para revisar el acuerdo de investidura alcanzado en 2015 con su antecesor y ha cuestionado el "afán por hacer públicas las convocatorias de este tipo" que, a su juicio, deben responder "a un fin que a mi se me escapa y que tiene que ir más allá de llegar a acuerdos".

"Yo quiero expresar mi sorpresa ante todo lo que esta sucediendo con Ciudadanos en las últimas semanas", ha indicado el regidor al ser preguntado por el anuncio hecho el domingo por Cazorla, quien comunicaba que le había pedido formalmente una reunión con el objeto de analizar el pacto de investidura y ante "una serie de incertidumbres" en la gestión del equipo de gobierno que lidera Fernández-Pacheco.

En esta línea, y tras asegurar que "no sabe muy bien de qué quieren hablar" en la formación naranja, ha considerado que cuando la "exposición pública va por delante de los acuerdos, probablemente el acuerdo no sea el fin último que se persigue" y que lo "más razonable" cuando se "aspira a llegar a acuerdos" es "sentarse en una mesa a plantear cuál es la posición de cada uno, negociarla y luego ver de qué manera se traslada a la opinión pública".

"Ellos saben muy bien que llevan reuniéndose conmigo todas las semanas, siempre que han querido, tienen mi teléfono, me pueden llamar, los veo constantemente, en las juntas de gobierno. Podemos hablar de todo lo quieran como llevamos haciéndolo dos años y no tiene que suponer problema de cara al futuro", ha remarcado Fernández-Pacheco, quien ha hecho alusión a "la última semana bastante movidita con un tema que no creo que tenga trasfondo".

Al hilo de esto, ha apuntado que no entiende el motivo de "escenificar esa petición formal como si fuéramos a tratar un asunto de estado que a mí se me escapa" aunque ha admitido que Cazorla ya le transmitió que quería hablar del acuerdo de investidura.

"Yo le dije que lo que él quisiera. Es verdad que yo no lo suscribí pero soy perfectamente consciente del desarrollo de mi propia investidura y estoy dispuesto", ha trasladado el alcalde, quien ha matizado que "lo único que le dije, y se lo dije por la prensa porque él decidió que esa fuera la manera de comunicarnos, que no podía manifestarme sobre si estaba dispuesto a firmar cuando no conocía lo que iba a firmar".

Fernández-Pachecho ha concluido asegurando que no necesita que se le soliciten reuniones por escrito. "Lo normal es que se plantee el tema, lo vea, lo piense, lo hable con los concejales, maticemos aquello que haya que matizar y lleguemos a un acuerdo. Es tan sencillo o tan complicado como ellos lo quieran hacer", ha finalizado.

CIUDADANOS ARGUMENTA "INCAPACIDAD"

Desde Ciudadanos consideran que la "incapacidad para gastar 26,6 millones del anterior presupuesto" ha generado en Cs "serias dudas" sobre el grado de cumplimiento de las actuales cuentas, "y más cuando se ha errado en uno de los primeros compromisos del Partido Popular como la puesta en marcha del plan de playas, el cual ha sufrido un retraso más que considerable".

Además, indican que el objetivo de la reunión es "crear un marco de estabilidad en el último tramo de la legislatura donde el compromiso con los intereses de los todos almerienses quede expresamente reflejado".