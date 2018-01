La CUP avisa de que sólo participará en el pleno de investidura si Puigdemont es candidato

Con la limitada pero a la vez decisiva influencia de sus cuatro diputados en el Parlament, la CUP ha redoblado la presión este sábado a sus socios independentistas para mantener a Carles Puigdemont como candidato a la investidura diga lo que diga el Tribunal Constitucional (TC). Los anticapitalistas han avisado de que no participarán en el pleno de investidura si Puigdemont deja de ser candidato.

"La CUP no estará presente en ningún pleno que se quiera celebrar a medida para el Tribunal Constitucional. Si no es un pleno donde Puigdemont sea candidato, la CUP no participará", ha afirmado el diputado cupaire Carles Riera. Por ello ha instado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a desobedecer y a mantener la investidura Puigdemont aunque el Constituciuonal, tal y como le ha pedido el Gobierno, la suspenda.

"Puigdemont tiene la absoluta legitimidad para ser candidato. Por obediencia democrática debe imponerse la soberanía popular y del Parlament por encima de las decisiones antidemocráticas de cualquier institución española", ha aseverado el diputado.

Riera ha anunciado que, aunque el Constitucional termine suspendiendo la propuesta de Puigdemont para ser candidato y el pleno de investidura, los cuatro diputados de la CUP estarán en sus escaños el próximo martes a las 15h., la fecha en la que Roger Torrent convocó el debate de investidura, antes del recurso del Gobierno al TC. El cupaire ha pedido al resto de diputados que también acudan al Parlament el próximo martes para investir a Puigdemont, desoyendo al Constitucional si es necesario.

"La propuesta de Puigdemont como president es un conflicto entre la decisión democrática de Catalunya y el golpe de Estado del 155", ha considerado Riera, que ha reiterado su petición para que el futuro president "se comprometa con la materialización real de la república catalana".

Los cuatro diputados de la CUP son necesarios para que Puigdemont o cualquier candidato alternativo independentista sea investido en primera vuelta, pues se necesitan la mayoría de los votos del Palament (68) y JxCat y ERC suman 66. En segunda vuelta el president puede ser investido por mayoría simple, y en este supuesto los diputados cupaires también pueden acabar siendo decisivos, bien con su voto afirmativo o con su abstención, mientras no se aclara si los diputados independentistas en Bruselas renuncian al escaño.

De cara a las negociaciones para que la CUP facilite la investidura de Puigdemont –algo que se da por descontado–, la diputada Natàlia Sànchez ha anunciado que los asamblearios han acordado con JxCat y ERC no renovar los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexo, en su mayoría centros vinculados al Opus Dei.