L'Ajuntament de Barcelona obre expedient sancionador a l'inquilí del pis que va rellogar a la seva propietària

El llogater que va posar en Airbnb el pis que havia llogat al barri de la Barceloneta , i que va acabar ocupant la seva pròpia propietària, s'enfronta a una multa d'almenys 60.000 euros. Així ho han explicat fonts municipals a aquest mitjà, que han confirmat l'obertura d'un expedient sancionador. A Airbnb, en canvi, l'Ajuntament no ha obert expedient, per tenir-ne un obert des de novembre de 2016.

L'expedient contra Airbnb es troba actualment en la fase d'estudi de les al·legacions presentades per la plataforma. En cas que es tanqui i la multa sigui finalment imposada, l'operadora turística podria ser sancionada amb una quantia mínima de 600.000 euros, per "reincidir en la publicació en els seus llocs web de pisos sense fer constar el número de llicència", una infracció considerada molt greu per la Llei de Turisme de Catalunya.

La proposta de sanció respon a fet detectats per l'ajuntament en el mes de juny de 2016, quan la plataforma va ser denunciada per les mateixes irregularitats. "Properament anem a tancar l'expedient", apunten fonts municipals que indiquen que podria resoldre en les pròximes setmanes.

Hem posat màxima multa a @Airbnb (600mil €) i en posarem tantes com calgui fins q deixin d'anunciar pisos il.legals https://t.co/Mwn2E3Bdwz — Ada Colau (@AdaColau) 23 de juny de 2017