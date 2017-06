L'Ajuntament de Barcelona inspecciona un pis rellogat a Airbnb que la seva propietària ha ocupat

L'Ajuntament de Barcelona diu "ja n'hi ha prou" a Airbnb. Una altra vegada. La tinent d'alcaldia, Janet Sanz, ha anunciat que un inspector municipal s'ha dirigit aquest dijous a obrir expedient al llogater de la Barceloneta que va rellogar el seu pis a través de la plataforma i que la propietària ha acabat ocupant.

La propietària del pis va descobrir que al pis no s'hi trobava la persona a qui havia llogat el pis, sinó que s'havia convertit en un pis turístic, pel que va fer una reserva mitjançant Airbnb i va ocupar el seu propi immoble. La història que ha donat a conèixer aquest dijous pel diari La Vanguardia , assenyala la manca de control de la plataforma per a assegurar-se que no hi hagi irregularitats com el relloguer .

El Consistori barceloní ha tingut coneixement de la situació a través de la notícia publicada al rotatiu català, segons ha afirmat. Montse Pérez, la propietària, va signar el mes passat un contracte de lloguer a raó de 950 euros al mes a un inquilí que es disposava a estrenar el pis acabat de reformar. Segons la informació, en l'anunci del pis (que ja ha retirat Airbnb) es llogava per 200 euros a la nit. Al juliol i agost el preu pujava fins als 230-250 euros la nit.

Segons ha explicat la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, l'Ajuntament té intenció d'obrir un expedient sancionador contra la propietària, que haurà de demostrar que és el llogater -i no ella- qui relloga l'immoble com a equipament turístic. L'any passat, Sanz ja va anunciar vint mesures contra els habitatges d'ús turístic il·legal, entre les quals s'hi detallava l'augment d'inspectors que rastregen i detecten pisos que puguin estar utilitzant-se amb aquesta finalitat.

Airbnb ja va ser sancionada l'any passat, de manera que podria rebre ara una sanció de 600.000 euros per reiteració de les infraccions de publicitat de pisos d'ús turístic il·legal i no col·laborar amb l'administració.

Aquest dijous ha expirat la reserva feta per la propietària que es troba al pis, però ningú ha passat a recollir-les claus. Segons han explicat a La Vanguardia, els propietaris porten temps intentant contactar amb l'inquilí sense cap resultat, i han canviat el pany del pis.