Junqueras i Romeva assumiran la compra d'urnes pel referèndum

Pas endavant d'ERC respecte al PDECat en els preparatius del referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. La vicepresidència de la Generalitat que encapçala Oriol Junqueras i la conselleria de Exteriors que lidera Raül Romeva assumiran la competència per intentar comprar les urnes del referèndum després que el primer concurs quedés desert.

Fonts governamentals han explicat que a la reunió de l'Executiu català de dimarts el vicepresident i el conseller d'Exteriors demanaran de manera oficial que els autoritzi per assumir la competència per comprar urnes, actualment en mans de la consellera de Governació, Meritxell Borràs (PDECat ), petició que, afegeixen les mateixes fonts, tirarà endavant amb un acord de govern en aquest sentit.

El primer i fallit concurs per la compra d'urnes va motivar una querella de la Fiscalia contra Borràs, a qui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja investiga. Borràs va intentar sense èxit que s'arxivés la querella al·legant que les urnes es podien fer servir per a eleccions a les AMPES dels col·legis i que el concurs va quedar desert.

Quant aparegui un nou pas cap al referèndum al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), es dóna per descomptat que la Fiscalia interposarà una nova querella o demanarà que s'acumuli a la causa contra Borràs, que encara es troba en un estat embrionari. Encara que Junqueras i Romeva disposin de la competència per les urnes no es descarta que l'ordre formal de la seva compra s'assumeixi de manera col·legiada per part de tot l'Executiu. En qualsevol cas, l'encàrrec de compra d'urnes encara no es produirà aquest dimarts, segons les citades fonts.

Després del fracàs del primer concurs, el Govern comprarà directament les urnes a una empresa, segons apareix a la web que el grup parlamentari de Junts pel Sí que ha creat per explicar els passos de l'Executiu cap al referèndum. El web no compta amb cap segell oficial de la Generalitat.

L'anunci d'aquest dimecres es dóna en un context de lluita soterrada que els republicans, tot i compartir Govern, mantenen amb el PDECat pel lideratge independentista i després del cessament del conseller Baiget (PDECat) per dubtar de l'1-O i dels motius esgrimits per Borràs per frenar la seva causa penal.

L'assumpció de la compra d'urnes per part de Junqueras i Romeva s'ha conegut minuts després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, expliqués en una conversa informal amb periodistes al Parlament que preveu impulsar abans de l'agost una "reorganització" de funcions dins del Govern per "concentrar" en un sol conseller les competències relatives a l'organització i execució del referèndum. Unes hores abans, des del faristol, Puigdemont no ha descartat cessar més consellers, però no "ara mateix".

Amb aquest anunci, el president perfilava el paper de Junqueras en l'1-O, que ja va rebre el setembre passat l'encàrrec de ser el coordinador del referèndum al costat del Romeva. Els reajustaments s'anunciaran públicament i serviran, segons el pla governamental, per tornar de l'aturada vacacional de les dues primeres setmanes d'agost amb els deures fets per afrontar la fase final d'execució del referèndum, encara que a dia d'avui el Govern no ha aconseguit els seus elements més bàsics, com el cens o les urnes.