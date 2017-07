Puigdemont cita els seus consellers després de deixar la porta oberta a una altra crisi de Govern

Dia d'entrades i sortides de consellers al despatx que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té al Parlament. Diversos membres del Govern s'han reunit aquest dijous amb el president després que Puigdemont deixés la porta oberta a nous canvis a l'Executiu aquest dimecres . Els rumors sobre una altra crisi de Govern, fins i tot per abans del cap de setmana, van in crescendo.

El malestar intern dins el Govern, existent des de fa mesos, s'ha accelerat en els últims dies. ERC i el PDECat, l'antiga Convergència, s'acusen mútuament de no voler córrer riscos en la preparació del referèndum. En el fons de les divergències pel grau d'implicació dels diferents consellers en l'1-O hi ha la lluita entre els dos partits pel lideratge independentista, batalla que, segons les enquestes, està guanyant ERC.

Els dos anuncis que van sortir aquest dimecres a la tarda des de l'Executiu no han fet més que augmentar la tensió. El pas endavant del vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, per comprar les urnes ha deixat en fora de joc la consellera de Governació, Meritxell Borràs (PDECat), que era la teòrica encarregada d'adquirir-les.

El primer intent de Borràs per comprar urnes, encara que fallit , li ha valgut una querella de la Fiscalia i una investigació oberta davant el TJSC. La consellera, filla d'un dels fundadors de Convergència i membre de la vella guàrdia del partit, no va iniciar l'adquisició directa d'urnes després del fracàs del primer concurs, el que ha portat Junqueras i Romeva a assumir la competències de la compra d'urnes.

Vicepresident i conseller d'Exteriors han reclamat que l'ordre per l'adquisició de les urnes sigui col·legiada i Puigdemont, segons l'agència Efe, ha acceptat aquesta petició. D'altra banda, l'anunci de Puigdemont per crear la figura d'un coordinador del referèndum no ha frenat les tensions dins l'executiu per la càrrega de responsabilitats davant l'1-O.

De moment, pel despatx del president al Parlament aquest dijous hi han desfilat, per la banda dels consellers d'ERC, la titular d'Agricultura, Meritxell Serret; i pel cantó neoconvergent, la titular de Governació, Meritxell Borràs, el conseller de Territori, Josep Rull, i el nou titular de Cultura, Lluís Puig. Puig va entrar a l'executiu després de la sortida de Jordi Baiget per haver expressat els seus dubtes sobre l'1-O, la seva por per la pèrdua del seu patrimoni i, especialment, per criticar que els consellers haguessin de posar la seva firma a decisions preses per un "nucli dur" de col·laboradors de Puigdemont i Junqueras extern al Govern.

Fonts independentistes asseguren que com a mínim dos dels set consellers del PDECat comparteixen el diagnòstic de Baiget. La coordinadora del PDECat, Marta Pascal, està informada dels contactes del president després que el cessament de Baiget obrís una bretxa entre Puigdemont i la direcció i l'entorn d'Artur Mas . La CUP, soci parlamentari de Puigdemont, no ha estat citada.

Mentrestant, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret (ERC), en una entrevista a El Punt Avui, ha enviat un missatge oposat al de l'entrevista de Baiget en el mateix diari que li va costar el cessament. "Què em pot suposar que m'embarguin els béns? Tinc una hipoteca i un cotxe de segona mà...", ha dit Serret.