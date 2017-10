'Batalla' dialéctica entre dos pesos pesados en las Cortes de Castilla-La Mancha

El Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha ha dejado, en su segunda sesión, este jueves un rifi-rafe entre dos 'pesos pesados' del PP y del PSOE. Todo comenzó cuando durante la intervención de la diputada de Podemos, María Díaz, el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, mandó al vicepresidente segundo del Parlamento, Vicente Tirado al "rincón de pensar".

La diputada se había visto interrumpida en su intervención por la bancada 'popular' y la intervención de Tirado cuando Fernández Vaquero trataba de poner orden terminó con un "si el señor vicepresidente está nervioso, vaya al rincón de pensar, como los niños". A Tirado no le sentó nada bien el comentario y se retiró de su escaño de vicepresidente a otro en la zona del Grupo Parlamentario Popular para espetar desde allí al presidente de las Cortes, invocando su derecho a través del artículo 93 del Reglamento de la Cámara.

"Con todo el respeto y el cariño que le tengo creo que para dirigir el Parlamento se necesita ecuanimidad y tratar a los grupos por el mismo rasero, no puede usted hacer comentarios, no lo permite el Reglamento, como el que me ha dicho a mí" y, añadía, "si alguien tiene que estar nervioso, es aquél -en referencia al propio Fernández Vaquero- que preside una Mesa que ha sido condenada por vulnerar derechos fundamentales".

Se refería el diputado del PP al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la falta de información aportada por la Mesa de las Cortes tras la denuncia 'popular' de presunta incompatibilidad para ejercer en el cargo como consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por parte de Juan Alfonso Ruiz Molina. "Ustedes amparan a los consejeros de las puertas giratorias". Además, Tirado pedía un "debate sereno y en libertad y que no se interrumpa sin juicios de valor del presidente de las Cortes".

Pero la trifulca no terminó ahí. Tirado regresó a su asiento junto al de Fernández Vaquero que quiso contestar al diputado 'popular'. "Todo lo que he aprendido lo bueno y lo malo ha sido de usted" y "desde luego hay ejemplos de comportamientos que en otras épocas se produjeron y no voy a repetir".

"Necesita otra legislatura para aprenderse el Reglamento", concluía el presidente de las Cortes, dando así por zanjada la disputa para que pudiera continuar el Pleno.