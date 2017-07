Jaime Ramos: "Sería muy bueno sacar al río Tajo de la batalla política"

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha explicado que "sería muy bueno sacar al Tajo de la batalla política y llegar a un gran acuerdo nacional por el agua", en parte porque con la situación actual del río, "no va a quedar más remedio que hacer planteamientos políticos que sean satisfactorios, no solamente con una región sino también para conjunto de España".

El alcalde talaverano tiene por delante dos años de legislatura que son clave para impulsar algunas de las políticas municipales en las que su equipo de Gobierno lleva trabajando desde el Ayuntamiento, y continuar con lo que empezó, un empeño personal de liderar la bandera de la lucha por el Tajo entre los alcaldes de los municipios que ven morir su río, tal y como ha confirmado en una entrevista a Europa Press.

Y es que Ramos no esconde sus críticas a la política del agua que se está siguiendo desde el Gobierno central, de su propio partido, al considerar que "se soluciona un problema para una región, creándolo en otra". "Esto no puede ser", ha criticado. El primer edil talaverano ha confesado que cree "en la unidad de los alcaldes en torno al río Tajo", la cual ha marcado "un antes y un después", que se debe solucionar con un Plan Hidrológico Nacional "que dé satisfacción a todos".

"En este tema no he sido ambiguo, y ha habido veces que ha sido incómodo no serlo, pero lo hago por convencimiento y porque paseo todas las mañanas junto al Tajo, y veo la invasión de algas y a la gente que ya no puede ni pescar", ha lamentado.

"Los proyectos para Talavera llegarán"

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha asegurado afrontar lo que resta de legislatura con el convencimiento y la esperanza de que todos los grandes proyectos ideados para la ciudad "llegarán", al tiempo que ha defendido que "peleará" por cada uno de ellos. "A todos los alcaldes nos gustaría que los proyectos se concretaran inmediatamente, pero esto al ritmo de la administración es imposible, aunque no me voy a cansar de llamar a las puertas y de pelear por cada uno de los proyectos", ha advertido el primer edil talaverano, en una entrevista con Europa Press.

Y es que encauzar la situación "moribunda" del río Tajo a su paso por la ciudad no es el único reto al que se enfrenta el alcalde pues, con los datos en contra y después de años sin levantar cabeza, Talavera es una de las ciudades con mayor paro de España y con la menor renta per cápita de la región. A ello se suma el "desinterés" de las administraciones por la pésima situación de la ciudad.

A pesar de esto, Ramos se muestra "convenido y esperanzado" de que los esfuerzos que está haciendo de llamar a puertas, darán sus frutos y los proyectos para la ciudad llegarán. Desde un nuevo Plan Estratégico, infraestructuras, suelo industrial para la implantación de empresas, impulso a la cerámica, modernización de los regadíos e incluso poder sentar las bases para la llegada del nodo logístico.

En su opinión, "en estos momentos hay proyectos que están comenzados, otros en vías de desarrollo, y otros tienen que verse". Y entre esos proyectos, el regidor talaverano ha hablado de la segunda fase del Polígono Industrial de Torrehierro que, "en contra de lo que algunos van diciendo, lo cierto es que el convenio con Sepes está firmado y con los últimos flecos para comenzar las obras".

"Mucha conversación pero poca concreción"

En estos dos años "se han dado pasos", ha admitido, a pesar de insistir en que han sido años "inusuales", por la concurrencia de un Gobierno central en funciones y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, en el mes de julio, no tiene presupuestos aprobados, circunstancias que han influido en el bloqueo al desarrollo de proyectos en la ciudad.

Para Ramos, "han sido dos años de mucha conversación pero poca concreción con las administraciones". Y en esas conversaciones, ha situado el tren y el nodo logístico, proyectos que, opina, en dos años no se pueden concretar pero "sí que tiene que haber un compromiso presupuestario y unos plazos". "Llevamos demasiados años esperando el tren", ha añadido.