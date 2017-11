La Junta controlará 'Alovera Beach' para que no ponga en riesgo el abastecimiento de agua en la zona

Primeras reacciones tras conocerse que la mayor playa artificial de Europa se va a instalar en Castilla-La Mancha, en concreto en el municipio de Alovera (Guadalajara). El grupo constructor Rayet , que se ha unido a la multinacional Crystal Lagoons, ha presentado este nuevo proyecto denominado ‘Alovera Beach’, que estará situado a menos de 40 minutos del centro de Madrid.

Por parte del Gobierno regional se ha pronunciado la consejera de Fomento que ha sido preguntada durante la Comisión de Economía y Presupuestos por el diputado de Podemos, David Llorente. Agustina García Elez ha dicho que solo conoce el proyecto por lo publicado en la prensa, pues asegura que en su registro "no ha entrado nada", pero que "estarán pendientes de que se cumplan los requisitos legales de esta laguna artificial y sin poner en riesgo el abastecimiento de agua de la zona".

García Elez ha señalado que es una iniciativa privada que respeta, pero que habrá que verlo como cualquier otro proyecto de los que se quiere instalar en la región. La premisa, ha recordado será que se cumplan los requisitos legales y no peligre el abastecimiento de los municipios. "Decir más es aventurarme a decir algo sin conocerlo. Cuando tengamos más información avanzaremos sobre ello", ha añadido la titular regional de Fomento.

De forma previa, el parlamentario de Podemos, David Llorente, ha calificado el proyecto de "monstruoso e insostenible", sobre todo teniendo en cuenta la "deplorable" situación que tienen los embalses de cabecera, que "no están para hacer la mayor playa artificial de Europa".

"Me gustaría saber si su Consejería va a tomar cartas en el asunto o depende de Confederación Hidrográfica del Tajo", ha preguntado Llorente, que ha lamentado que "no se haya aprendido nada de los peores años del ladrillazo". El diputado de Podemos se ha preguntado si en Alovera, una localidad a 50 kilómetros de Madrid y de unos 12.400 habitantes, no hacen falta otras cosas, por ejemplo, ha dicho, un apeadero de Renfe.

La Agencia del Agua tendrá menos presupuesto en 2018 por la "buena gestión" en infraestructuras

En materia de agua, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha explicado que la Agencia del Agua verá "minorado" su presupuesto en 2018, que será de 28,98 millones de euros, como consecuencia de la "buena gestión" que este organismo está haciendo de las infraestructuras.

Así lo ha avanzado la titular regional durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha desgranado las intervenciones que su departamento llevará a cabo el próximo ejercicio con la aprobación de las cuentas.

Y es que en los presupuestos del presente ejercicio la Agencia del Agua cuenta con una partida de 32,8 millones de euros --32 de ellos para creación de infraestructura hidráulica y 802.000 euros para coordinación hidráulica--, frente a los 28,22 millones de los que dispondrá este organismo el próximo ejercicio para ejecutar inversiones.

"Se minora el presupuesto por la buena gestión que se está haciendo en las infraestructuras", ha defendido la consejera, que ha recordado que el actual Ejecutivo encontró al llegar "una deuda de 180 millones". "Pero hemos ahorrado 40 y ya se han pagado 98,5".

En cuanto a la Consejería de Fomento, en un ámbito más general, la consejera ha destacado que es el departamento que más crece en el presupuesto proyectado para el año 2018, con una subida del 8,69 por ciento, hasta alcanzar los 281,19 millones de euros, en un momento en el que “estamos en la senda de la recuperación”.