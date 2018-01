Declaran los miembros del chat de Whatsapp con comentarios machistas sobre una joven

La Policía Nacional de Albacete ha comenzado a tomar declaración este jueves a los jóvenes que pertenecen al chat de Whatsapp donde se realizaron comentarios machistas sobre una joven universitaria en un grupo de Whatssapp, tal y como ha confirmado el comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Albacete, Jose Francisco Roldan.

Se trata, según ha dicho a esta redacción, "del procedimiento habitual" ya que, una vez interpuesta una denuncia "tenemos que preguntarle a la gente qué es lo que ha pasado".

Lo que no ha trascendido es el número de jóvenes. Lo importante ahora, explica el comisario, es aclarar "qué ha pasado, quién lo ha hecho, quién ha dicho qué... y luego que el juez o el fiscal decidan quién tiene responsabilidades". Y es que, ha querido puntalizar que no todos los integrantes del grupo de Whatsapp hicieron los comentarios que ahora se están investigando y que han sido denunciados por la chica a la que aludía. "Hay gente de ese grupo que no ha participado en la conversación".

Una vez que se haya tomado la declaración a los miembros del chat, mandarán toda la información al juez y a la Fiscalía esta misma semana. El comisario se ha sumado a las voces contrarias a lo sucedido y ha insistido en que "hay que decir fuerte que este tipo de comportamientos no deben hacerse".