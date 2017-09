Sanitarios de Urgencias en Primaria piden cambiar un modelo “malo” que genera listas de espera

La noticia de la puesta en marcha del Grupo de Gestión Emocional para Profesionales de Urgencias destinado a expertos de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha y que pretende prevenir el estrés y la ansiedad entre el colectivo debido al elevado ritmo de trabajo que soportan, ha sido calificada de “puro maquillaje” por el portavoz de la Plataforma de Médicos y Enfermeros PEAC de Castilla-La Mancha, colectivo que representa al Personal Estatutario de Atención Continuada que trabaja en el servicio de Urgencias de Atención Primaria.

Lorenzo Sentenac cree que la Administración castellano-manchega está “aplicando las mismas técnicas agresivas que la sanidad privada. Nos tienen acoquinados”, sostiene, además de asegurar que “el SESCAM hace justo lo contrario con el Servicio de Urgencias de Atención Primaria”. Lo atribuye al actual sistema establecido en los PAC, los servicios de urgencias de los centros de Atención Primaria en los que desarrolla su labor el Personal Estatutario de Atención Continuada (PEAC). Se trata de médicos o enfermeros - unos 800 en Castilla-La Mancha- que prestan sus servicios cuando se terminan las consultas: entre las 15 horas y las ocho de la mañana del día siguiente, además de los fines de semana y festivos que funcionan durante 24 horas.

Estos profesionales no tienen las mismas condiciones que las de sus homólogos de primaria u hospitalaria y abogan por equiparación en salarios y en derechos con el resto de médicos y enfermeros de Primaria. “Lo que hay en el servicio de Urgencias de Primaria, que antes se conocía como guardias, para atender casos que no se pueden demorar hasta el día siguiente, ahora es una consulta a destajo que dura entre 17 y 24 horas con un solo médico y un solo enfermero sin parar de atender. Es muy estresante”, señala Lorenzo Sentenac.

Las Urgencias en Primaria, cuestión de modelos, el “bueno” y el “malo”

Y es que, el primer nivel asistencial sanitario (la Atención Primaria) está disgregado en dos grupos de trabajo, con funciones específicas. Por un lado están los profesionales que trabajan en consulta con el paciente. Por otro, quienes se centran en la atención continuada (el conocido servicio de Urgencias). Son dos puestos de trabajo diferenciados, con distinta remuneración y que tampoco se organiza igual en todas las comunidades autónomas.

“Entendemos que en España hay dos modelos. El primero es el tipo 1, un modelo bueno que no genera listas de espera, que no genera libranzas y por tanto tampoco conduce a consultas a destajo en el horario de Urgencias. Después está el modelo malo, el tipo 2, por el que han optado comunidades autónomas como la nuestra, Extremadura o Asturias”.

Uno de los carteles de la campaña iniciada por miembros del Personal Estatutario de Atención Continuada

El portavoz de la plataforma explica que “estamos coordinados de tal manera que el personal de consultas sigue haciendo guardias de lunes a jueves a partir de las tres de la tarde. Saben que al día siguiente no trabajan. Eso implica que tienen que cerrar el viernes su consulta, que queda vacía y los pacientes sin atender. Se dice que se reparten entre el resto de consultas pero eso no funciona”

Lorenzo Sentenac alude a las estadísticas que han podido contrastar en la provincia de Guadalajara derivadas de un sistema que rechaza. En el primer semestre del año se dejaron de trabajar por estas prácticas hasta 65.000 horas. “Hablamos de consultas cerradas debido al descanso por guardia y eso conduce a una lista de espera tremenda. No solo es un perjuicio para el usuario sino una irregularidad legal”.

El portavoz de este colectivo de Atención Continuada explica que la plataforma viene denunciando “que esas horas que se pierden se están computando como tiempo trabajado y se pagan. Consideramos que hay una malversación de dinero público. Hay fundamentos legales que dicen que no se puede hacer así”. Además, cree que “el servicio importa poco” y denuncia el “interés económico” del colectivo sanitario de consulta, el que tiene “más fuerza” frente a un SESCAM “que quiere mantener una cierta paz aunque pierda dinero. En eso radica la base de las listas de espera. Si llamas a tu médico de cabecera porque tienes fiebre y te da cita para dentro de ocho días porque no se va a acercar a tu domicilio… ¿Dónde estará esa fiebre dentro de ocho días?”

Se sienten también agraviados en lo económico y piden un “cambio” en el modelo. “Si nosotros dejamos de trabajar una hora de nuestra jornada, nos la descuentan. Al personal de consulta se le paga sin trabajarla. Si te dan esa opción pasas más tiempo haciendo guardias que pasando consultas. Es un dinero que derrocha la Administración”. Asegura que “en algunos centros de Castilla-La Mancha hay compañeros que están haciendo hasta 72 horas seguidas. Es ilegal. Tienes que parar y descansar a las 24 horas. Es peligroso. Se perjudica la salud laboral del trabajador y se pone en riesgo al usuario”.

Sentenac habla incluso de “chantajes” a algunos profesionales sanitarios. Denuncia que se ven obligados a trabajar durante 48 horas un fin de semana “o si no, les dicen que no tendrán libre ni uno solo”.

La incidencia sobre las agresiones a médicos o enfermeros

Lorenzo Sentenac vincula, además, gran parte de las agresiones que sufren médicos o enfermeros a las condiciones laborales del personal de Urgencias. “Casi todas se producen en Primaria, algunas en el hospital”. La razón, asegura, “estamos saturados en un servicio en que hay un solo médico y un solo enfermero y debería haber dos. No estamos preparados como un servicio de Emergencia, para salir pitando con una UVI”.

Describe situaciones en las que “estás pasando consulta con un paciente desnudo en la camilla y le tienes que decir que se vista que te tienes que ir corriendo. Hay que desalojar la sala de espera y cerrar porque no queda ningún profesional dentro. Entonces…Echa a 20 personas, estresado, pensando en que tienes que atender una urgencia grave y se te enfrentan aunque tengan un catarro. Surgen los episodios de agresividad”.

En su opinión, el problema se resuelve con un equipo doble en “casi todos” los PAC. “No pedimos celadores, ni telefonista, ni chófer, que de todo eso hacemos”, señala Sentenac. “Dicen que se puede manejar emocionalmente…No, no se puede. Lo que se necesita es más personal. Es lo único que pedimos para no dejar colgado al usuario”. Critican que los sindicatos “saquen pecho” ante las agresiones a los profesionales sanitarios. “¿Pero qué estáis haciendo vosotros?”, se pregunta. “Si las condiciones de trabajo no cambian seguirá ocurriendo”.

La Plataforma de Médicos y Enfermeros PEAC Castilla-La Mancha acaba de constituirse este mismo verano. Ya cuenta con más de 300 asociados. Han mantenido reuniones con el director de Recursos Humanos del SESCAM, Diego Cortázar y con representantes de Podemos (Pedro Vozmediano). A este grupo político le han propuesto la posibilidad de plantear su problemática en las Cortes de Castilla-La Mancha. “Es un momento clave. Ahora en septiembre se va a negociar cuál es nuestra función en Atención Primaria. Se celebrará una mesa sectorial en la que participan todos los sindicatos y el SESCAM. Defendemos un cambio de modelo. Que sea más eficaz, que no se cierren consultas. Defendemos un modelo de sanidad pública como otros profesionales que ven, desde dentro, cómo se va a pique”.