García Gascón: "La participación es uno de los derechos fundamentales que no se ha desarrollado"

José Luis García Gascón (Almansa, 1982) es licenciado en Ciencias Ambientales y cuenta con formación en cooperación y desarrollo, geografía y ordenación del territorio y también, participación ciudadana. Con la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, asumió como director general de Participación Ciudadana, un cargo que está dentro de la Vicepresidencia segunda. Entre muchas otras de sus funciones está la de "gestionar y mantener actualizado un portal y un registro de participación ciudadana".

Habéis recorrido España para buscar inspiración y guía para el trabajo de tu departamento. ¿Dónde habéis estado? ¿Qué es lo que más destacarías?

De las visitas que hemos hecho dentro del programa 'Lo mejor de España y Europa en Castilla-La Mancha hay como dos fases. Una, que terminó el miércoles pasado, donde fuimos básicamente a conocer experiencias exitosas que nos pudiesen servir de ideas para las políticas de participación ciudadana. Ahora empieza una nueva fase en la que nosotros y nosotras ya podemos compartir lo que tenemos.

En esta primera fase hemos estado en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y hemos conocido experiencias tan interesantes como los presupuestos participativos de Madrid o las plataformas en la que está basada la nuestra, así como el plan de participación de Barcelona. También hemos estado en Pamplona, Navarra, en el ayuntamiento de La Coruña y en Euskadi. En Pamplona conocimos iniciativas de cooperación público-social, que queremos que se incluyan en el anteproyecto definitivo de la Ley, y en el País Vasco la primera plataforma digital de participación que se instaló en España, hace ocho años.

El equipo de Podemos en la Junta ha visitado muchas veces Euskadi, ¿por qué la atracción?

Creo que ahí hemos encontrado polos de innovación, lugares donde se prueban cosas nuevas atrevimiento y audacia y donde hemos visto iniciativas interesantes que a lo mejor no había en otros sitios. Tenemos que llevar la cultura de emprender políticas audaces y avanzadas.

Tras cuatro meses de trabajo, ¿cuáles son las conclusiones inmediatas?

Lo que hemos hecho es desarrollar herramientas y bases para desplegar las políticas de participación y que aseguran las bases para obligar a la administración a hacer. Estos primeros objetivos ya se han cumplido, además en un tiempo muy corto. La siguiente fase es desarrollar las herramientas, como la Plataforma virtual de participación que va a permitir que se proponga lo que se quiera y hacer seguimiento de las propuestas ciudadanas.

¿Será realmente posible que haya este feedback permanente?

Lo tenemos que hacer. La plataforma está diseñada para ser la mejor herramienta de participación ciudadana, y es muy coherente. Una de las cosas que obliga, es a responder a alguna de las propuestas que se generan, de alguna manera hay que responder siempre. No se pueden tampoco eliminar propuestas, sólo se pueden invisibilizar en el caso de denunciarse. Obliga a las administraciones publicas a cumplir mínimos requisitos de calidad de participación

¿Son cuatro meses suficientes para impulsar esta serie de iniciativas?

Vamos a hacer todo lo posible para que la ley se apruebe cuanto antes y se pierda lo menor parte del anteproyecto en el camino, incluso que se mejore. Es una ley muy potente e importante, porque va a permitir que los ciudadanos y las personas de esta región tengan derecho a proponer, a iniciar procesos de participación consultas ciudadanas y presupuestos participativos. Queremos que lo que la gente decida, sea vinculante.

¿Cómo se dará publicidad a la iniciativa?

Queremos que se conozca tanto la plataforma como el proceso participativo de la ley. Vamos a desplegarnos con los medios de comunicación clásicos y también dentro del Gobierno regional enviando correos y llamando y enviando materiales de difusión a través de la propia plataforma que tiene un espacio de noticias e información de los procesos.

¿Habéis trabajado con agentes como sindicatos, plataformas o Colegios profesionales?

Sí, uno de los principios que creemos es fundamental para este derecho de la democracia participativa que es la universalización. Tenemos el registro de asociaciones y vamos a comunicarnos con todas, sin distinción. Podemos hacer más énfasis en algunos casos pero el objetivo es llegar, en la medida de lo posible, a la mayor cantidad de gente posible, utilizando también las redes sociales.

Marco Marchioni explicó que una Ley de este tipo es muy compleja, que tampoco hay acciones reales en pos de la participación. ¿Qué impresión te dio esto?

Fue un placer conocer a Marco Marchioni tras haber leído tanto sobre él. Creo que Marco y yo coincidimos en lo fundamental que es que la participación ciudadana que está en la Constitución y el Estatuto se tiene que desarrollar. Es verdad que hasta ahora no se ha hecho. Es uno de los derechos fundamentales que no se ha desarrollado en prácticamente ningún sitio legislativamente y eso es no satisfacer este derecho. Tenemos la oportunidad perfecta para poder obligar y permitir que este derecho se ejerza.

Lo haremos a través del establecimiento de vías y canales, procesos sobre cualquier tema que quieran iniciar los mismos ciudadanos. Por ejemplo, un plan sobre el transporte público. Si la gente quisiera iniciar un plan podría instar a la administración publica a desarrollarlo y la administración tendría que hacerlo. También queremos que la gente tenga acceso a la información, asistencia y apoyo a la hora de desarrollar iniciativas.

Marchioni dice, sin embargo, que estos avances por si solos no son suficientes. ¿Qué opinas?

Estoy de acuerdo, no puede ser sol algunas cosas que se hacen debe ser transversal en toda al administración y me remito un poco a los principios cuando entramos en el Gobierno sobre el derecho a participar. Universalización, transversal, y de carácter vinculante. Esto significa que cualquiera pueda participar, que la gente opine lo que opine pueda tener efecto, que no circunscribamos solo al o que la administración quiera sino que todos los ámbitos de la Junta se pueden abrir a la gente y tener espacios de opinión a la ciudadanía.

Han cambiado aspectos en los anteproyectos presentados. ¿Qué puedes destacar?

Quiero dejar claro que abrimos este proceso de participación para ir más allá y estamos abiertos a que la gente lo haga. Te puedo señalar que, por ejemplo, se universaliza de hecho a todos los ciudadanos y organizaciones, ya que antes había partes del texto que limitaban la posibilidad de participar a algunos sectores. Aquí lo abrimos a todo el mundo. La ley deja muy claro en todos su articulado que todos los sujetos sociales e institucionales tienen derecho a participar.

Se incluye la incitativa ciudadana para que sea la propia gente la que inste a iniciar procesos órganos de participación ciudadana y consulta ciudadana. Estas iniciativas estarán al mismo nivel que las de la propia administración, la equilibra. Se desarrolla también los canales y vías de participación, y se eliminan obstáculos y se rebaja el número de firmas para iniciar procesos de participación y consultas. También se engloba a todas las administraciones, algo que no pasaba.

¿Se incluyen las Iniciativas Legislativas Populares en esta ley?

Esta ley podría incluso modificar o derogar Ley de Iniciativas Legislativas Populares, incluyendo un nuevo articulado en relación a este derecho.

¿Cuánto ha costado la plataforma?

Ha sido un gasto eficiente porque no había que pagar a ninguna empresa, pero sí teníamos que contar con un equipo profesional que supiese instalar y diseñar la plataforma y la adaptase lo que queríamos y a las necesidades de aquí. El diseño han sido unos 12.000 euros y a eso habría que añadir una cantidad menor, que desconocemos todavía. La instalación la ha desarrollado la Dirección General de Telecomunicaciones, ha sido un trabajo en cooperación dentro de la propia Junta.

También queremos ofrecer esta plataforma a todas las entidades locales de Castilla-La Mancha y queremos ampliar el servicio aunque llevaría más coste.