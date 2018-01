Los Grammy impiden que Lorde cante en solitario, a diferencia de los hombres nominados

Solo había una mujer entre los cinco artistas nominados a Mejor álbum del año según los Grammy 2018. La neozelandesa Lorde se enfrentó con su disco Melodrama a carreras masculinas de largo recorrido como las de Childish Gambino, Jay-Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars, que finalmente se hizo con el gramófono dorado.

Sin embargo, mientras que el resto de nominados tuvieron una actuación en solitario, a ella solo le dieron la oportunidad de participar de relleno. Todos pudieron actuar en la gala con sus canciones propias, pero Lorde tuvo que conformarse con tema a dúo para rendir tributo Tom Petty, fallecido en octubre del año pasado.

Según Variety, esta fue la razón por la que Lorde rehusó participar en el evento. Todos comentaron su necesaria irrupción en las previas a la gala, pero no fue suficiente para que la organización le ofreciese a la joven de 21 años un espectáculo a la altura de sus contrincantes.

Las dudas sobre las motivaciones de la artista para abandonar el homenaje al querido Petty se disiparon con un tuit de Sonja Yelich, su madre.

Yelich compartió en Twitter un párrafo de un artículo de The New York Times en el que se leía: "De las 899 personas nominadas en las últimas seis ediciones de los Premios Grammy, 9 por ciento eran mujeres (Este año, Lorde es la única mujer nominada a Mejor Álbum del Año; no va a actuar)". La allegada de la cantante remató su protesta con un pie de foto que rezaba, "esto lo dice todo".

El #MeToo, también en la industria musical

A pesar de que no subió al escenario, Lorde encontró otra forma de registrar protestas: cosiendo unas palabras de la artista conceptual Jenny Holzer en su vestido. Concretamente un extracto sobre Ensayos inflamatorios, una serie de textos inspirados en importantes autores de la filosofía política, como Rosa Luxemburgo o Marx Engels.

Como muestran en Vanity Fair, las fotos detalladas del vestido revelan el contenido del texto: "¡Alégrense! Nuestros tiempos son intolerables. Ten valor, porque lo peor es un presagio de lo mejor. Solo las circunstancias extremas pueden precipitar el derrocamiento de los opresores", puede apreciarse en la imagen.

La muestra de Lorde es una de las muchas iniciativas feministas que llenaron una gala unida contra el acoso sexual. De esta forma, movimientos como Time's Up y Me too, iniciados en Hollywood como consecuencia a los casos destapados tras los abusos de Weinstein, se expanden al mundo de la música.