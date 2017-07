Nelsan Ellis, Lafayette en 'True Blood', muere a los 39 años

Nelsan Ellis, actor que interpretó a Lafayette en la serie True Blood de HBO ha fallecido a los 39 años, según ha confirmado su manager, Emily Gerson, a The Hollywood Reporter.

"Nelsan ha muerto tras sufrir complicaciones por un fallo cardiáco", ha asegurado Saines.

En la serie de vampiros de HBO, Lafayette interpretaba al cocinero del restaurante Merlotte's. En los libros originales en los que se basaba True Blood, su personaje era asesinado, pero su interpretación le valió convertirse en uno de los caracteres centrales de la producción y sobrevivió durante las siete temporadas que duró la serie (2008-2014).

"Estamos extremadamente consternados al conocer la muerte de Nelsan Ellis", ha asegurado HBO a través de un comunicado. "Nelsan fue miembro de la familia HBO y su revolucionaria interpretación de Lafayette será recordada con cariño dentro del legado de True Blood".

El actor apareció en numerosas películas y series, incluídas Elementary o The Inside.

Anna Pakin, que como Sookie Stackhouse era la protagonista de la serie, ha asegurado en Twitter sentirse "devastada" por la prematura muerte de su compañero de reparto.

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul . @OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz