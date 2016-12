La Plataforma del Voluntariado de la Comunitat entrega sus galardones

Las entidades Caixa Popular, Casa Ronald McDonald de Valencia, Cruz Roja Alicante y Surg for All (Cirugía para Todos), y el voluntario Máximo Sayago de la Asociación Alanna han sido reconocidos esta tarde con los Premios del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer públicamente la tarea desinteresada de voluntarios y voluntarias de la Comunidad Valenciana y visibilizar un trabajo fundamental en la construcción de una sociedad más justa y más solidaria.

El acto de entrega de esta primera edición de los Premios del Voluntariado, celebrado en el salón de actos de la Fundación ONCE, pone el colofón a las actividades puestas en marcha desde la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana durante este mes de diciembre con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntario.

En el acto celebrado en la tarde de este miércoles 21 de diciembre se han reconocido a los premiados en las cinco categorías: Voluntariado Corporativo, Voluntariado Social, Voluntariado Educativo, Cultural y Deportivo, Voluntariado de Cooperación Internacional y Comunitario, y Voluntariado de Protección Civil y Medio Ambiente.

Además, se ha contado con el testimonio de una voluntaria y se ha procedido a la lectura del Manifiesto de la Plataforma del Voluntariado de España.

El acto ha contado con la presencia de la Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima Pérez Seguí, que ha hecho entrega del Premio de Voluntariado Corporativo a Caixa Popular; la Directora General de Inclusión Social, Helena Ferrando, que ha entregado el Premio de Voluntariado Social a la Casa Ronald MacDonald de Valencia; y el Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Josep Maria Àngel, que ha sido el encargado de entregar el Premio de Voluntariado de Protección Civil y Medio Ambiente a Cruz Roja Alicante.

Por su parte el Vicerrector de Políticas de Formación y Calidad Educativa, Ramón López Martín, ha hecho entrega del Premio de Voluntariado Educativo, Cultural y Deportivo, al voluntario de la Asociación Alanna, Máximo Sayago, y el Presidente de la Delegación Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Enrique Llin, ha entregado el Premio de Voluntariado de Cooperación Internacional y Comunitario a Surg for All (Cirugía para Todos).

Al acto también han asistido representantes de la universidad, de la empresa y del Tercer Sector, así como voluntarios y voluntarias de distintas entidades de la Comunidad Valenciana.

En su intervención, la Directora General de Inclusión Social, Helena Ferrando, ha destacado la importancia de la tarea del voluntariado en la construcción de una sociedad más participativa.

Por su parte, en su discurso, la Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima Pérez Seguí, ha señalado la necesidad de estos premios para reconocer la labor de los voluntarios y la importancia de promover el compromiso social para construir una sociedad mejor.

La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana ha creado estos Premios del Voluntariado con una clara intención de reconocimiento púbico y de visibilizar la labor desinteresada y comprometida que realizan los miles de voluntarios y voluntarias en toda la CV.

La Plataforma del Voluntariat es una red compuesta por 109 entidades sin ánimo de lucro unidas por el nexo común del voluntariado, con la idea de promocionar y difundir la acción voluntaria en la sociedad y que trabajan para concienciar sobre el voluntariado, facilitar mecanismos de colaboración entre sus miembros, participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas de voluntariado, buscando mecanismos de articulación con las administraciones, realizar actividades conjuntas y promover la formación del voluntariado entre otros objetivos.