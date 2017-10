Primera dimisión en la Interagrupación de Fallas tras aparecer su presidente en la protesta ultra del 9 d'octubre

Primeras consecuencias en el seno de la Interagrupación de Fallas tras avanzar eldiariocv.es que su presidente, Jesús Hernández, y su número dos, Pedro Pons, estuvieron en la contramanifestación no autorizada en la que grupos de extrema derecha insultaron y agredieron a los integrantes de la manifestación independentista convocada por la CUP y Arran.

El secretario de la entidad, Pepe Ynat, presentó su dimisión el pasado martes 10 de octubre, un día después de los desagradables incidentes protagonizados por ultras vinculados a la peña Yomus, entre los que ya hay un detenido, a los que se añadirán otros en las próximas horas.

Según ha explicado Ynat a eldiariocv.es, "me fastidia que se dé cara al exterior esa imagen del mundo fallero, porque Jesús representa al 95% de las fallas y creo que no debió estar allí".

Sobre las explicaciones dadas por Hernández, en las que condenó la violencia y aseguraba que acudió como particular para defender la identidad de València frente a la idea de los Païssos Catalans, Ynat ha comentado que cree que Hernández no fue consciente de la repercusión que podía tener su presencia y ha reconocido que es "una persona muy tranquila", pero ha insistido en que le dolió que estuviera allí porque "no deja de tener un cargo de representación, su imagen en esa protesta que terminó en altercados acabó afectando a todo el colectivo fallero".

El ya exsecretario de la Interagrupación ha lamentado que con esta situación se ha tirado por tierra el trabajo realizado en estos tres años de la nueva directiva de la Interagrupación: "Se estaba haciendo un trabajo muy bueno y muy serio consultando y consensuando todas las cuestiones entre la directiva y con los presidentes de las agrupaciones, pero ahora podemos perder la condición de interlocutores frente al Ayuntamiento".

Precisamente, en esa línea se pronunció el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset, quien tras las hechos aseguró que le iba a costar considerar a Hernández un interlocutor válido de la Interagrupación.

Según Ynat, "la directiva de la Interagrupación tiene ideologías de todos los colores y hasta ahora, por mucho que dijera Fuset, no se había mezclado la política con las Fallas, sino que si no estábamos de acuerdo con alguna medida, lo decíamos; después de lo del 9 d'Octubre nos pueden mirar con otros ojos".

Sobre si Hernández debería dimitir, el exsecretario de la Interagrupación ha comentado que "es una postura muy personal, pero yo en su lugar ya hubiera dimitido porque no hay que mezclar fallas y política". Aún así, ha añadido que "si el resto de la directiva y de presidentes no lo entienden así, no hay problema".

Por otra parte, se está realizando una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, impulsada por la usuaria María Dolores Sanchis, para exigir la dimisión de Jesús Hernández como presidente de la Interagrupación En tan solo cuatro días, ya son más de 9.500 las firmas recabadas.