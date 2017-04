Ribó reafirma su intención de liberar de tráfico la plaza del Ayuntamiento

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha reiterado este lunes su idea de convertir la Plaza del Ayuntamiento en un espacio para todos y de transformarla para que deje de ser "una gran rotonda de autobuses públicos y coches privados" como en la actualidad. "Esta plaza tiene que ser cada día más la plaza de todas las personas, de todos los valencianos y valencianas", ha manifestado.

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la mesa informativa-petitoria instalada ante la fachada principal del Ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Parkinson, preguntado por el uso ciudadano de esta plaza y por si su equipo tiene previsto cambiar su diseño para garantizarlo y poder llevar a cabo en ella encuentros como las Trobades en Valencià celebradas este domingo.

El primer edil, que ha considerado que esta cita ha sido "todo un éxito", ha señalado que "a muchos nos gustaría" que la Plaza del Ayuntamiento "no fuera una gran rotonda como es ahora, una gran rotonda de autobuses públicos y de coches privados".

Así, ha dicho que "en algún momento nos hemos de plantear ese tema" aunque ha precisado que para ello hay que tener en cuenta que "por aquí pasan muchísimas líneas de autobús" y que un cambio "implicaría una remodelación de las líneas". Ribó ha agregado que esto "se está estudiando" y que "hay planteamientos en ese sentido", pero ha resaltado que "es un problema serio".

"No es una cuestión de organizar solo los aspectos urbanísticos sino los aspectos de movilidad también", ha afirmado el responsable municipal. Ha subrayado que "este es el punto fundamental de la movilidad" de la ciudad, a la vez que ha aludido a los estudios y trabajos que se llevan a cabo para "remodelar" también las plazas de la Reina y de Brujas.

Joan Ribó, que ha declarado que estas son "las tres grandes plazas" de la ciudad, ha destacado que ahora se está "trabajando directamente en la de la Reina y en la de Brujas" y ha apuntado que la del Ayuntamiento será, "en su momento", la "última" en la que se intervendrá.

"Esta plaza tiene que ser cada día más la plaza de todas las personas, de todos los valencianos y valencianas", ha reiterado el alcalde, que ha aseverado que "para ser una plaza es contradictorio que sea una rotonda". "Iremos adaptándolo", ha dicho.

Preguntado por si la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento podría acometerse al final de actual mandato, Ribó ha señalado que "es muy pronto para decirlo" y ha manifestado que lo que se pretende es hacer en este mandato los cambios previstos en la de la Reina y la de Brujas y hacer realidad los proyectos existentes.

En esta línea, ha expuesto que la del Ayuntamiento "va más retrasada porque es la más importante, a la vez que ha considerado que acabar las actuaciones previstas en la de las otras dos "puede dulcificar la movilidad de esta, que es el tema fundamental".

Tras ello, preguntado por si es uno de los proyectos que prevé acometer en un segundo mandato como alcalde de València, Joan Ribó ha afirmado que su equipo de gobierno ya planifica a ocho años.

Planificar a ocho años

"Sí, claro, por supuesto. Estamos comenzando a planificar no a cuatro sino a ocho años muchas cosas. Eso está claro. En cuatro años hay muchas cosas que no se pueden arreglar y este tema es uno de los que no. De momento lo vamos arreglando paulatinamente cerrando la plaza un domingo", ha expuesto.

El alcalde se ha referido de nuevo a la celebración de actos de les Trobades en Valencià en la Plaza del Ayuntamiento y ha resaltado la "importancia" que tiene para este colectivo llevarlos en dicho enclave.

"Lo bonito es ver la plaza llena de niños y niñas con el tema del valenciano. Ayer fue un día bonito, para les trobades también. Para la gente de Escola en Valencià era importante porque no habían podido estar aún y habían tenido problemas para entrar en la ciudad. El hecho de llegar a la plaza tiene un simbolismo importante. La plaza es de todos", ha aseverado Ribó.