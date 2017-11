València augmentarà en 53.000 euros les aportacions a les Falles en concepte de premis i ajudes a les revetles

El pressupost de l’Organisme Autònom Municipal de la Junta Central Fallera (JCF) s’incrementarà el 2018 i arribarà a 2.269.182,43 euros.

Així ho ha aprovat aquest dijous el Consell Rector de l’entitat. D’aquesta manera els comptes de l’organisme autònom registren un increment de 52.940,26 euros, que es destinaran en bona part a ampliar la cobertura de les comissions falleres per a la realització de revetles i a incrementar els premis per a les falles, incorporant dotació econòmica per al segon i el tercer premi d’enginy i gràcia de les diverses seccions, una reivindicació constant que trobarà suport en els comptes de la JCF per a l’any que ve.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la JCF, Pere Fuset, ha destacat el compliment del compromís a què va arribar amb les comissions falleres per a estalviar-los el pagament dels drets exigits legalment per la SGAE, arran de la firma el 3 de març de 2017 de l’addenda al conveni renovat el 12 de gener de 2017.

Això ha comportat l’assumpció d’un increment de la partida corresponent en 25.000 euros, ja que ha passat passar dels 55.000 euros pressupostats enguany als 80.000 per a l’any que ve.

D’altra banda, Fuset també ha destacat l’increment pressupostari derivat de la modificació del sistema de classificació de falles, en compliment de les decisions de l’assemblea de presidents del 27 de juny passat.

D’aquesta manera es creen quatre seccions noves tant en les falles grans (3a C, 8a A, 8a B i 8a C) com en les infantils (19a, 20a, 21a i 22a), amb els premis corresponents.

A més, es dota econòmicament els premis segon i tercer d’enginy i gràcia en totes les seccions. Per aquest motiu el pressupost s’incrementa en més de 20.000 euros.

Aquesta nova classificació també contribuirà a una important reducció de la despesa destinada a pagar taxis i dietes en restaurants.

D’altra banda Fuset ha explicat que les necessitats personal de la JCF per a ampliar els serveis que es donen a les Falles i agilitzar-los també requeriran un augment pressupostari de quasi 15.000 euros.

La solució més econòmica implica la reconversió d’una plaça laboral vacant per una d’auxiliar administratiu que permetrà optimitzar les faenes de pagament de premis, devolució de fiances i altres qüestions administratives com una optimització de la transparència.

Fuset ha destacat que "són uns pressupostos molt positius, després d’anys de congelació, i fins i tot de retallades, que ens permetran continuar augmentant, per exemple, el pagament al sector pirotècnic per cada espectacle que els contractem. També augmentem la partida per a subvencionar les agrupacions de falla".

A més, ha posat en valor que els increments aprovats augmenten el flux de recursos des de la JCF cap a les comissions falleres.

"O els facilitem més recursos o els evitem costos", ha explicat. Així les coses, les partides per als premis de les falles grans i seguicis (playbacks) arriba a 134.000 euros, la dels premis infantils és de 39.000 euros, per a les agrupacions hi haurà subvencions de 90.768 euros, per al pagament derivat del conveni amb l’SGAE es destinaran 80.000 euros i per a les subvencions al teatre i els premis de cultura hi haurà 52.000 euros.