“Toma, toma, trágatela!”

El president valencià, el socialista Ximo Puig, vol “ un projecte nacionalista de ruptura amb Espanya”. Ho va dir als periodistes la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, abans d’entrar dimarts en una reunió amb els seus al Senat. La dirigent va indicar que havia acudit a Madrid a alertar sobre el perill d’“una Catalunya dos”.

Quasi a la mateixa hora, la seua lloctinent, la secretària general dels populars d’aqueixa pretesa segona Catalunya en formació, Eva Ortiz, protagonitzava a València una patinada en criticar emfàticament el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís, per haver gastat 710 euros de diners públics per anar a declarar com a testimoni en el cas Nóos.

“Estem cansats de la doble moral de l’esquerra”, va clamar Ortiz, abans que Morera exhibira la seua targeta de crèdit personal i el justificant de pagament del desplaçament, que està pendent de devolució pel jutjat de Palma. Resulta que els 710 euros corresponien a un escorta encarregat de la seua seguretat i una persona del seu gabinet autoritzada pel tribunal a fer d’enllaç amb la segona autoritat valenciana mentre romania aïllada entre els cridats a declarar en el judici. “Jo em pague els viatges i també els vestits”, va assegurar el president del parlament autonòmic.

En canvi, algú que en algun moment no es va pagar els vestits va irrompre per sorpresa en els mitjans l’endemà. Citat com a imputat en una altra investigació relacionada amb la corrupció, Francisco Camps, que ja està investigat en la causa per haver simulat que la Fórmula 1 a València la va organitzar una empresa privada quan ho va fer realment la Generalitat, va estar dues hores i mitja declarant en el jutjat sobre el disseny, l’adjudicació i la construcció del circuit urbà en què se celebrava la prova automobilística. A l’eixida, amb cara de màrtir incomprés, Camps va reclamar reconeixement per “ haver fet una cosa extraordinària per a València”.

A Madrid, mentrestant, David Serra, que va ser vicesecretari general del PP valencià, declarava com a processat en el judici de la trama Gürtel que es desenvolupa en l’Audiència Nacional. Contra el que revelen les escoltes policials aportades al sumari, Serra va assegurar que no havia intervingut en els pagaments de factures de les despeses electorals del PP els anys 2007 i 2008 per part d’empresaris amb importants adjudicacions del Govern que Camps presidia.

Serra, que va negar l’evidència i va descarregar tota la responsabilitat sobre Ricardo Costa –l’únic dirigent del PP que ha començat a contar públicament la veritat–, va tenir dificultats per a explicar les seues converses amb Álvaro Pérez, El Bigotes, en clau de “ bescuits i magdalenes” per a referir-se amb tota versemblança a pagaments en diners negres. Preguntat pel jutge, Serra va tractar d’explicar: “El senyor Álvaro Pérez parlava en terminologia, com li ho diria, senyoria…?”. I el magistrat el va interrompre, entre les riallades dels assistents al judici: “Terminologia… d’organització peculiar”.

L’exnúmero tres del PP valencià suava tinta en l’Audiència Nacional i cap a les mateixes hores en l’hemicicle de les Corts Valencianes s’escridassaven el PP i Ciutadans durant el debat d’una iniciativa dels populars sobre la presó permanent revisable. Com que els d’Albert Rivera no van secundar la proposició, la diputada del PP María José Ferrer Sansegundo es va aplicar a fons contra el parlamentari de Ciutadans Emigdio Tormo, a qui va recordar el seu passat en el PP com a regidor a Elx i persona pròxima a l’expresident provincial d’Alacant José Joaquín Ripoll, imputat en el cas Brugal.

Tormo es va revoltar atacant als seus excorreligionaris: “Sembla mentida que tinga asseguda al seu costat la senyora Bonig, que va ser íntima col·laboradora amb el senyor Costa i amb el senyor Camps…, que va ser col·laboradora necessària dels actes, segurament legals, del senyor Costa i el senyor Camps”. Eva Ortiz va eixir en defensa de la seua cap: “Potser és vosté el que ha d’explicar per què el van expulsar del PP per la seua relació amb José Joaquín Ripoll, que està a punt de seure al banc dels acusats pel cas Brugal”. Isabel Bonig, futura aspirant a presidir la Generalitat, va acollir aquesta última intervenció a veu en crit: “Nyas coca! I para el cabàs!” (“Toma, toma, trágatela!”).

Així estan les coses en la dreta valenciana, pròxima a un atac de nervis, una setmana qualsevol d’aquest mes de febrer. Seria absurd intentar afegir-hi res més.